Trigo: los rindes superarían las medias zonales de las últimas cinco campañas

De acuerdo al último relevamiento realizado por técnicos de la Bolsa de Cereales, los rendimientos previstos para el cultivo de trigo superarían las medias zonales de las últimas cinco campañas. No obstante, puntualizaron que los números quedarían por debajo del ciclo anterior en buena parte del área agrícola.
El informe señala que el 91% de la superficie dispone de una condición hídrica adecuada u óptima, mientras que el 64% de los lotes mantiene un estado bueno a excelente.
La disponibilidad de agua favorece al cereal en su avance hacia el llenado de granos, con el 84% de los lotes ya en encañazón o en etapas posteriores.
Aunque reconocieron que la evaluación de las heladas continúa en proceso, remarcaron que las primeras estimaciones de rendimiento ofrecen una señal favorable para el cereal en esta etapa de su desarrollo.
Ante este escenario, el Noroeste Argentino (NOA) aparece como la excepción, ya que mientras que en las demás regiones los rindes esperados se ubicarían por debajo del resultado de la campaña pasada, en el NOA no se advierte un retroceso, de acuerdo a las primeras estimaciones.
Además, en el norte y en el oeste agrícolas las proyecciones superarían los rendimientos zonales de la campaña 2021/22. La referencia cobra relevancia debido a que ese ciclo ocupa el segundo lugar en el ranking de producción nacional.