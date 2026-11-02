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Más de 50 productos argentinos ocupan los primeros puestos como exportadores mundiales

En 2025, Argentina consolidó y mejoró su posición como exportador mundial en productos como aceite de girasol, yerba mate, porotos, soja, preparaciones de durazno, maíz, y carne vacuna, entre otros.

Exportaciones argentinas. PRENSA AGRICULTURA
Exportaciones argentinas. PRENSA AGRICULTURA
Por Redacción Economía Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En 2025, 52 productos agroindustriales argentinos lideraron el comercio mundial por mayor competitividad, informó la Secretaría de Agricultura en base a datos de la ONU.
  • El avance se logró mediante la baja de retenciones, apertura de más de 600 mercados, desregulación y la inversión tecnológica de los productores en 35 cadenas de valor.
  • Este récord consolida a la Argentina como proveedor global confiable de alimentos y proyecta una mayor atracción de divisas e inversiones para las economías regionales.
Resumen generado con IA

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informa que luego del análisis de los datos internacionales  de comercio exterior correspondientes al cierre de 2025, publicados recientemente por Cometrade (base de datos internacional de las Naciones Unidas), los productos agroindustriales argentinos mejoraron su performance en el comercio mundial. 

La base del ranking se elaboró sobre las principales posiciones arancelarias exportadas por el país, según informó el organismo en un comunicado.

La actividad industrial argentina volvió a mostrar señales de debilidad, según la UIA

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El récord de exportaciones logrado en 2025 evidenció la mejora en el posicionamiento mundial de los productos argentinos.

Entre los primeros cinco puestos se encuentran 26 productos agroindustriales argentinos liderando las exportaciones mundiales; mientras que hasta el puesto 20 se encuentran 52 productos de todas las regiones del país.

De esta forma, Argentina pasó a ocupar el primer puesto como exportador mundial de productos de girasol (ascendiendo varias posiciones), de soja, yerba mate (pasó del 2° al 1° puesto), maní, aceite esencial y jugo de limón.

Secuelas del “efecto Lula” en la economía argentina

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En la tercera ubicación se encuentran el maíz, sorgo, porotos, ajo, ciruela seca, mosto de uva, merluzas congeladas y porotos de soja.

Dentro del universo de productos que ocupan hasta el puesto 10° también se pueden mencionar carne vacuna, vino, miel, peras, carne equina, lana sucia, preparaciones de durazno, jugo de naranja, aceite de oliva, trigo, garbanzos, té, aceitunas, pasas de uva, alfalfa, frutos secos, entre otros.

Las políticas adoptadas por el Gobierno nacional como la eliminación y reducción de derechos de exportación, la simplificación de trámites y eliminación de normas innecesarias, la apertura de más de 600 mercados junto con el esfuerzo y las inversiones realizadas por los productores para la incorporación de mejoras tecnológicas, permitieron que productos de más de 35 cadenas de valor logren posicionar a la Argentina como líder mundial de productos seguros y de calidad.

Temas ArgentinaSecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
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