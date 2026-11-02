Más de 50 productos argentinos ocupan los primeros puestos como exportadores mundiales

Las políticas adoptadas por el Gobierno nacional como la eliminación y reducción de derechos de exportación, la simplificación de trámites y eliminación de normas innecesarias, la apertura de más de 600 mercados junto con el esfuerzo y las inversiones realizadas por los productores para la incorporación de mejoras tecnológicas, permitieron que productos de más de 35 cadenas de valor logren posicionar a la Argentina como líder mundial de productos seguros y de calidad.