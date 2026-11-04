WhatsApp lanzó una función muy esperada: cómo programar mensajes para que se envíen solos
La nueva herramienta oficial de Meta procesa los envíos desde la nube y permite elegir fecha y hora para chats individuales y grupales. Cómo funciona el menú emergente en el botón de envío y por qué supera en seguridad a las aplicaciones de terceros.
Resumen para apurados
- Meta lanzó oficialmente en WhatsApp la función nativa para programar el envío automático de mensajes y archivos en chats individuales y grupales.
- Se activa manteniendo presionado el botón de envío y opera en la nube, superando los riesgos de apps externas y funcionando incluso con el celular apagado.
- Disponible inicialmente en versiones beta, la opción llegará de forma paulatina a todos los usuarios para mejorar la privacidad y el cifrado de datos.
WhatsApp comenzó a desplegar de manera oficial una de las funciones más esperadas por sus usuarios: la posibilidad de programar y diferir el envío de mensajes directamente desde la pantalla de cualquier conversación.
La nueva herramienta nativa, desarrollada por Meta, permite redactar textos o adjuntar archivos multimedia para que se entreguen de forma automática en una fecha y hora elegidas, sin necesidad de recurrir a aplicaciones de terceros ni mantener el celular encendido al momento de la salida.
Paso a paso: cómo programar un mensaje en WhatsApp
La herramienta opera dentro de la ventana de chat habitual, tanto en conversaciones individuales como en chats grupales. El procedimiento no requiere navegar por menús ocultos y se resuelve en tres acciones simples:
- Escribir el contenido: Redactá el texto o seleccioná la foto o video que querés mandar.
- Mantener presionado el botón de envío: En lugar de darle un toque breve a la flecha verde, hay que mantener la presión sobre el icono durante un segundo. Esa acción despliega un panel flotante con un reloj y selector de calendario.
- Fijar fecha y hora: Seleccioná el momento exacto en el que querés que salga la publicación y confirmá la orden.
Además, se puede editar el texto o cancelar la entrega en cualquier momento desde la sección de datos del chat. Si se anula la tarea en cola, el mensaje se elimina sin dejar rastro y sin enviar notificaciones al destinatario, quien tampoco sabrá que el texto fue programado cuando le llegue a la hora fijada.
Respecto a los formatos permitidos, el motor admite mensajes de texto, enlaces web con vista previa, fotos y videos. En la etapa de desarrollo actual, solo se permite adjuntar una foto o un video por cada orden agendada y no se contempla el envío diferido de notas de voz. En los grupos, el mensaje programado se entregará únicamente a los integrantes que formaban parte de la sala al momento de fijar la orden.
Por qué la función oficial de Whatsapp es más segura que las apps externas
Hasta este lanzamiento, diferir un mensaje en la plataforma exigía instalar aplicaciones externas como SKEDit, Wasavi o Blueticks. Esas utilidades no oficiales requerían otorgar permisos de accesibilidad avanzados para controlar la pantalla del teléfono y exigían mantener el dispositivo encendido, sin clave de bloqueo y conectado a Internet durante todo el proceso.
En contraste, la solución nativa de Meta se ejecuta directamente desde los servidores centrales de la compañía. Al quedar guardada la orden en la nube, el mensaje sale publicado en la fecha elegida aunque el celular del emisor esté apagado, sin batería, en modo de ahorro de energía o fuera de la red de datos.
Además, las aplicaciones de terceros exponen al usuario a riesgos de privacidad al solicitar accesos para leer el contenido de la pantalla. Su uso viola los términos de servicio de la plataforma y puede derivar en la suspensión temporal o definitiva de la cuenta de usuario. La herramienta oficial respeta el cifrado de extremo a extremo y mantiene la información protegida sin salir de los canales de la aplicación.
Qué hacer si la opción aún no aparece en tu Whatsapp
La función de envío diferido se encuentra activa inicialmente para los usuarios inscriptos en los programas de evaluación de la plataforma. La novedad llegó en primera instancia a la versión Beta para Android (versión 2.26.40.7 en Google Play Store) y a la edición Beta para iOS de iPhone (versión 26.42.10.19 mediante TestFlight).
Para comprobar si la herramienta ya está disponible en tu cuenta, basta con ingresar a cualquier conversación, escribir una palabra y mantener apretado el botón verde de envío.
Si la opción no se despliega, se debe a que Meta realiza la activación de forma paulatina desde sus servidores centrales. Tener la aplicación actualizada o contar con la versión de prueba no garantiza la habilitación inmediata, ya que el recurso se habilita por lotes de cuentas de forma progresiva.
Por último, el sistema funciona bajo un esquema de compatibilidad asimétrica: solo quien envía el texto necesita tener la función habilitada, mientras que el receptor recibirá el mensaje a la hora fijada sin importar la versión de WhatsApp que tenga instalada.