Una falla de seguridad en WhatsApp permite robar cuentas sin tocar ningún enlace: cómo protegerse
Los ciberdelincuentes perfeccionaron sus técnicas para tomar el control de los perfiles y exigir transferencias a los contactos de las víctimas. La trampa silenciosa y el ajuste clave en tu celular para no perder dinero ni el acceso a tus chats.
Resumen para apurados
- Ciberdelincuentes roban cuentas de WhatsApp hoy aprovechando fallas técnicas para exigir transferencias de dinero a contactos sin necesidad de que el usuario abra enlaces.
- El ataque explota versiones desactualizadas de la app y del sistema móvil. Al infiltrarse, borran los chats a la víctima mientras estafan a sus conocidos en segundo plano.
- Especialistas advierten que la prevención ya no depende de evitar enlaces sospechosos, sino de mantener el sistema operativo y las aplicaciones permanentemente actualizados.
Las formas de engaño en el entorno digital cambian a un ritmo acelerado. Mientras nos acostumbramos a desconfiar de links sospechosos o archivos extraños, las trampas informáticas evolucionan para volverse cada vez más invisibles y frecuentes. Hoy en día, los ciberdelincuentes no necesitan que cometas un error evidente para ingresar a tu perfil; les basta con encontrar una vulnerabilidad técnica que no hayas corregido a tiempo.
Esta nueva modalidad encendió las alarmas en el ámbito de la ciberseguridad, ya que rompe con la lógica tradicional del phishing. Ya no se trata de no hacer clic en un mensaje tentador o responder a un remitente desconocido, sino de mantener nuestras aplicaciones blindadas ante accesos silenciosos que ocurren en segundo plano sin que nos demos cuenta.
El modus operandi silencioso
El ataque aprovecha brechas de seguridad presentes en versiones desactualizadas de la aplicación y del sistema operativo del teléfono. Según advirtió María Aperador, criminóloga especializada en ciberseguridad y creadora de contenido, "los ciberdelincuentes han encontrado cómo colarse en nuestras cuentas de WhatsApp sin que nosotros hagamos nada. Sin pinchar ningún enlace y sin que tengamos que descargarnos ningún archivo".
Una vez que toman el control del perfil, los estafadores buscan monetizar el acceso de la forma más rápida e imperceptible posible. Escriben a la lista de contactos del usuario solicitando transferencias de dinero de urgencia y adoptan un método astuto para no ser descubiertos: eliminan la conversación únicamente para el dueño de la cuenta. De esta manera, la víctima continúa usando su teléfono con normalidad mientras sus allegados reciben pedidos deshonestos a su nombre.
La medida clave para prevenir el ataque
Frente a la sofisticación creciente de estos ciberdelitos, la solución no pasa por desconfiar solo de los mensajes recibidos, sino por mantener una higiene digital constante en el dispositivo. La prevención más efectiva ante este fallo de seguridad requiere tan solo un par de toques en la configuración del celular.
"¿Cómo evitamos que esto nos pase? Muy fácil. Actualizando el sistema operativo de nuestro móvil y la aplicación de WhatsApp siempre que lo pida. Esto es lo que nos salvará de este tipo de ataques", enfatizó Aperador sobre la importancia de contar con los últimos parches de seguridad instalados. Revisar las tiendas de aplicaciones e instalar las novedades pendientes es la barrera principal para evitar quedar expuestos.