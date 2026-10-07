Una falla de seguridad en WhatsApp permite robar cuentas sin tocar ningún enlace: cómo protegerse

Una vez que toman el control del perfil, los estafadores buscan monetizar el acceso de la forma más rápida e imperceptible posible. Escriben a la lista de contactos del usuario solicitando transferencias de dinero de urgencia y adoptan un método astuto para no ser descubiertos: eliminan la conversación únicamente para el dueño de la cuenta. De esta manera, la víctima continúa usando su teléfono con normalidad mientras sus allegados reciben pedidos deshonestos a su nombre.