Rompieron el vidrio de una camioneta y le robaron $300.000 a una odontóloga en un semáforo

Resumen para apurados
- Dos delincuentes asaltaron a una odontóloga en un semáforo de Lavalle y Camino de Sirga para robarle $300.000 tras romper la ventanilla de su camioneta el 9 de septiembre.
- Los atacantes en moto destrozaron el vidrio del Jeep con un punzón metálico y huyeron con la mochila. En allanamientos posteriores se hallaron herramientas usadas para el golpe.
- La fiscalía imputó a un sospechoso por robo simple y dictó reglas de conducta por tres meses, mientras continúa la investigación para dar con el segundo cómplice prófugo.
Una odontóloga fue víctima de un robo cuando se encontraba detenida en un semáforo de la intersección de Lavalle y Camino de Sirga. Dos hombres que circulaban en una motocicleta rompieron el vidrio de la ventanilla del acompañante de su Jeep Renegade y le sustrajeron una mochila que contenía $300.000, documentación personal y otros elementos.
El episodio ocurrió el 9 de septiembre de 2025, alrededor de las 14.15. Según la acusación, los sospechosos se apoderaron de la mochila y escaparon con rumbo desconocido.
En su interior, la víctima llevaba una billetera con dinero en efectivo, tarjetas de crédito y débito, documentación personal, una agenda, el sello profesional de odontóloga, la llave del vehículo y una campera.
Imputaron a uno de los sospechosos
Por el hecho, la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos II formuló cargos contra Luis Matías Tamargo, señalado como un “rompevidrios” que se dedica a este tipo de robos. La Fiscalía lo acusó como coautor del delito de robo simple.
La auxiliar de fiscal Julieta Pérez Morales, en representación de la unidad a cargo de Susana Cordisco, solicitó medidas de coerción de menor intensidad, consistentes en reglas de conducta por el plazo de tres meses. El juez Guillermo Di Lella hizo lugar al requerimiento del Ministerio Público Fiscal.
En tanto, el otro sospechoso que participó del asalto todavía no fue identificado.
En el marco de la investigación, durante un allanamiento se secuestraron elementos de interés para la causa. Entre ellos, un objeto metálico con forma de lápiz que habría sido utilizado para romper vidrios y una manopla metálica.