Rompieron el vidrio de una camioneta y le robaron $300.000 a una odontóloga en un semáforo

Una odontóloga fue víctima de un robo cuando se encontraba detenida en un semáforo de la intersección de Lavalle y Camino de Sirga. Dos hombres que circulaban en una motocicleta rompieron el vidrio de la ventanilla del acompañante de su Jeep Renegade y le sustrajeron una mochila que contenía $300.000, documentación personal y otros elementos.