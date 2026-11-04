Nació Bianca, la primera hija de Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux: qué pasó con el piloto en Brasil

El piloto monegasco de Scuderia Ferrari en la Fórmula 1, Charles Leclerc, y su esposa, la creadora de contenido e historiadora del arte Alexandra Saint Mleux, se convirtieron en padres por primera vez tras la llegada de su hija Bianca. La noticia fue confirmada de manera conjunta por la pareja este miércoles a través de sus redes sociales, donde compartieron la imagen en primer plano de los pies de la recién nacida vestida de rosa empolvado con calzado blanco.