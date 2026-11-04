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Nació Bianca, la primera hija de Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux: qué pasó con el piloto en Brasil

La creadora de contenido e historiadora del arte dio a luz a Bianca en Europa el martes 3 de noviembre. El piloto monegasco debió ausentarse de las primeras prácticas en el Gran Premio de Brasil para acompañar el nacimiento.

: Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux anunciaron el nacimiento de su primera hija, Bianca, a través de una publicación conjunta en redes sociales.
: Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux anunciaron el nacimiento de su primera hija, Bianca, a través de una publicación conjunta en redes sociales. FOTO: Hola
Por Redacción Espectáculos Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux fueron padres de Bianca el 3 de noviembre en Europa, por lo que el piloto de Ferrari debió ausentarse del Gran Premio de Brasil.
  • La pareja, casada en febrero de 2026, lo anunció en redes sociales. Dino Beganovic reemplazó temporalmente al monegasco en la primera práctica libre de Interlagos.
  • Leclerc prevé reincorporarse para la FP2 y correr el domingo, buscando no perder terreno en el tramo final de la temporada de Fórmula 1 tras su reciente paternidad.
Resumen generado con IA

El piloto monegasco de Scuderia Ferrari en la Fórmula 1, Charles Leclerc, y su esposa, la creadora de contenido e historiadora del arte Alexandra Saint Mleux, se convirtieron en padres por primera vez tras la llegada de su hija Bianca. La noticia fue confirmada de manera conjunta por la pareja este miércoles a través de sus redes sociales, donde compartieron la imagen en primer plano de los pies de la recién nacida vestida de rosa empolvado con calzado blanco.

El álbum de fotos y los detalles del casamiento del piloto de F-1 Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux

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La pequeña Bianca nació formalmente el martes 3 de noviembre de 2026, según detallaron los flamantes padres en una escueta publicación acompañada por la fecha de nacimiento. El anuncio digital tuvo un impacto inmediato en el entorno del automovilismo y el entretenimiento internacional, alcanzando rápidamente más de dos millones de interacciones y mensajes de felicitación de colegas del paddock y seguidores de todo el mundo.

Post Instagram

Alexandra Saint Mleux: biografía, carrera en Historia del Arte y raíces suizo-argentinas

Nacida en la localidad costera de Beaulieu-sur-Mer, muy cerca del principado de Mónaco, Alexandra Malena Saint Mleux creció en un ámbito multicultural marcado por la convivencia de distintas lenguas y tradiciones. Su entorno familiar directo combina la herencia materna mexicana, originaria de Cancún, Quintana Roo, con la ascendencia paterna suizo-argentina.

Esta impronta familiar le otorgó a Alexandra un dominio fluido del idioma español y una fuerte cercanía con la cultura latinoamericana. El propio Leclerc ha señalado en entrevistas el arraigo de estas tradiciones en la vida cotidiana de la pareja, destacando que las costas del Caribe mexicano se transformaron en su refugio preferido para vacacionar y pasar las fiestas de fin de año alejados de las pistas.

Más allá de su visibilidad mediática, Saint Mleux construyó una carrera propia ligada a las humanidades. Graduada en Historia del Arte en París en instituciones emblemáticas como la École du Louvre, se desempeñó como divulgadora cultural a través de plataformas digitales dedicadas al análisis de obras pictóricas, escultura renacentista, arquitectura y recorridos por museos europeos.

La pareja formalizó su vínculo el 28 de febrero de 2026 mediante un casamiento civil íntimo en Mónaco, tras el cual Alexandra adoptó legalmente el apellido de su marido. La gestación de Bianca se mantuvo bajo estricta reserva durante los primeros meses, hasta que a finales del verano europeo confirmaron la dulce espera mediante una serie de fotografías compartidas a bordo de un yate.

Charles Leclerc en el Gran Premio de Brasil: ausencias y cambios de urgencia en Ferrari 

El nacimiento de la beba alteró de forma directa los compromisos deportivos del piloto de 29 años en el tramo final de la temporada del automovilismo internacional. Leclerc se encontraba concentrado en Brasil para disputar el Gran Premio en el circuito de Interlagos cuando debió viajar de urgencia a Europa para acompañar a su esposa durante el parto.

¿Por qué Leclerc tendría siete años de mala suerte después de la tercera práctica libre?

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A raíz del viaje familiar, la escudería Ferrari informó que el deportista monegasco no participará de la primera sesión de entrenamientos libres (FP1) en suelo brasileño. Su monoplaza SF-26 quedará temporalmente a cargo del piloto de pruebas sueco-bosnio Dino Beganovic, mientras que se prevé que Leclerc se reincorpore a tiempo para la segunda práctica previa a la carrera del domingo.



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