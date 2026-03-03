El álbum de fotos y los detalles del casamiento del piloto de F-1 Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux

Un nuevo capítulo antes del inicio de la temporada

La relación entre Leclerc y Saint Mleux comenzó en 2023 y desde entonces ambos han mantenido un bajo perfil público, compartiendo solo momentos puntuales en redes. La producción audiovisual del casamiento estuvo a cargo del estudio Sidequest, cofundado por el propio piloto, lo que permitió controlar cada detalle de la narrativa visual. Tras la ceremonia, el monegasco viajó directamente a Australia para el inicio de la temporada de Fórmula 1, postergando la luna de miel por compromisos deportivos.