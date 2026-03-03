El álbum de fotos y los detalles del casamiento del piloto de F-1 Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux

El piloto de Ferrari Charles Leclerc y la modelo Alexandra Saint Mleux formalizaron su matrimonio en una ceremonia civil privada en Mónaco, rodeados por familiares y amigos cercanos. Las imágenes y videos del enlace fueron publicados por la propia pareja en redes sociales y rápidamente captaron la atención tanto de seguidores del automovilismo como del mundo de la moda.
La boda se celebró el sábado 28 de febrero en el Principado y fue presentada como la primera parte de una unión que continuará el próximo año con una celebración más amplia. La propia Alexandra confirmó esa intención con una frase que acompañó una de las publicaciones: “No puedo esperar a volver a casarme contigo de nuevo el año que viene”.
El evento mantuvo un perfil íntimo, aunque algunos detalles llamaron especialmente la atención. Leclerc compartió un carrusel de imágenes junto a su esposa con la frase “Un día que siempre recordaremos”, mientras que la llegada de la pareja a bordo de un Ferrari 250 Testa Rossa de 1957 reforzó el vínculo simbólico del piloto con la escudería italiana.
En el plano estético, la ahora Alexandra Leclerc eligió un vestido de alta costura de la firma Paolo Sebastian, con encaje floral, escote bardot y detalles bordados con cristales Swarovski. La ceremonia también incluyó la presencia de Leo, el perro de la pareja, quien ya había sido protagonista del anuncio de compromiso con el mensaje “Papá quiere casarse contigo”.
Un nuevo capítulo antes del inicio de la temporada
La relación entre Leclerc y Saint Mleux comenzó en 2023 y desde entonces ambos han mantenido un bajo perfil público, compartiendo solo momentos puntuales en redes. La producción audiovisual del casamiento estuvo a cargo del estudio Sidequest, cofundado por el propio piloto, lo que permitió controlar cada detalle de la narrativa visual. Tras la ceremonia, el monegasco viajó directamente a Australia para el inicio de la temporada de Fórmula 1, postergando la luna de miel por compromisos deportivos.