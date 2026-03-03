Secciones
DeportesMotores

El álbum de fotos y los detalles del casamiento del piloto de F-1 Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux

Entre Ferrari clásicos, alta costura y familia, el monagesco anunció que habrá una segunda celebración el próximo año.

ENAMORADOS. Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux posan junto a su perro en un balcón decorado con flores blancas en Mónaco. ENAMORADOS. Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux posan junto a su perro en un balcón decorado con flores blancas en Mónaco.
Hace 2 Hs

El piloto de Ferrari Charles Leclerc y la modelo Alexandra Saint Mleux formalizaron su matrimonio en una ceremonia civil privada en Mónaco, rodeados por familiares y amigos cercanos. Las imágenes y videos del enlace fueron publicados por la propia pareja en redes sociales y rápidamente captaron la atención tanto de seguidores del automovilismo como del mundo de la moda.

La boda se celebró el sábado 28 de febrero en el Principado y fue presentada como la primera parte de una unión que continuará el próximo año con una celebración más amplia. La propia Alexandra confirmó esa intención con una frase que acompañó una de las publicaciones: “No puedo esperar a volver a casarme contigo de nuevo el año que viene”.

El evento mantuvo un perfil íntimo, aunque algunos detalles llamaron especialmente la atención. Leclerc compartió un carrusel de imágenes junto a su esposa con la frase “Un día que siempre recordaremos”, mientras que la llegada de la pareja a bordo de un Ferrari 250 Testa Rossa de 1957 reforzó el vínculo simbólico del piloto con la escudería italiana.

En el plano estético, la ahora Alexandra Leclerc eligió un vestido de alta costura de la firma Paolo Sebastian, con encaje floral, escote bardot y detalles bordados con cristales Swarovski. La ceremonia también incluyó la presencia de Leo, el perro de la pareja, quien ya había sido protagonista del anuncio de compromiso con el mensaje “Papá quiere casarse contigo”.

Un nuevo capítulo antes del inicio de la temporada

La relación entre Leclerc y Saint Mleux comenzó en 2023 y desde entonces ambos han mantenido un bajo perfil público, compartiendo solo momentos puntuales en redes. La producción audiovisual del casamiento estuvo a cargo del estudio Sidequest, cofundado por el propio piloto, lo que permitió controlar cada detalle de la narrativa visual. Tras la ceremonia, el monegasco viajó directamente a Australia para el inicio de la temporada de Fórmula 1, postergando la luna de miel por compromisos deportivos.

Las fotos del casamiento del piloto de Fórmula 1

El álbum de fotos y los detalles del casamiento del piloto de F-1 Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux
El álbum de fotos y los detalles del casamiento del piloto de F-1 Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux
El álbum de fotos y los detalles del casamiento del piloto de F-1 Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux
El álbum de fotos y los detalles del casamiento del piloto de F-1 Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux
La mascota de Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux se convirtió en el centro de atención durante su emotivo casamiento La mascota de Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux se convirtió en el centro de atención durante su emotivo casamiento
El álbum de fotos y los detalles del casamiento del piloto de F-1 Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux
El álbum de fotos y los detalles del casamiento del piloto de F-1 Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux
Temas ItaliaFerrariFórmula 1Charles LeclercCharles Leclerc (Ferrari)
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros quedaron sin trabajo
1

Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros quedaron sin trabajo

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático
2

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo
3

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo

Se vienen días de lluvias y de un marcado descenso de la temperatura en Tucumán
4

Se vienen días de lluvias y de un marcado descenso de la temperatura en Tucumán

Dos hijas de “La Chancha” Ale acordaron una indemnización por usurpación
5

Dos hijas de “La Chancha” Ale acordaron una indemnización por usurpación

Se registran tormentas en Tucumán: qué dice la alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional
6

Se registran tormentas en Tucumán: qué dice la alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional

Más Noticias
Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros quedaron sin trabajo

Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros quedaron sin trabajo

Racing llegó a Tucumán sin Gustavo Costas: ¿qué pasó con el técnico de La Academia?

Racing llegó a Tucumán sin Gustavo Costas: ¿qué pasó con el técnico de "La Academia"?

Qué respondió Sebastián Villa en medio de los rumores que lo vinculan otra vez con Boca

Qué respondió Sebastián Villa en medio de los rumores que lo vinculan otra vez con Boca

Agenda de TV: a qué hora y dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Racing

Agenda de TV: a qué hora y dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Racing

Se vienen días de lluvias y de un marcado descenso de la temperatura en Tucumán

Se vienen días de lluvias y de un marcado descenso de la temperatura en Tucumán

Ecos de la Asamblea Legislativa: la oposición cruzó a Milei y criticó su violencia

Ecos de la Asamblea Legislativa: la oposición cruzó a Milei y criticó su violencia

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo

Comentarios