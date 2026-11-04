Calidad educativa: 285 escuelas de Tucumán evalúan el desempeño de alumnos de 3° y 6° grado

Resumen para apurados
- Alumnos de 3° y 6° grado de 285 escuelas de Tucumán rinden este miércoles las pruebas Emece para evaluar su desempeño en Lengua y Matemática.
- El operativo del Ministerio de Educación abarca al 38% de las primarias bajo un enfoque longitudinal que compara los avances pedagógicos de la cohorte evaluada en 2025.
- Los resultados permitirán identificar necesidades de mejora a tiempo y optimizar la enseñanza de comprensión lectora y resolución de problemas en la provincia.
Alumnos de 3° y 6° grado de 285 escuelas y colegios de Tucumán rinden este miércoles la evaluación de calidad educativa provincial en sus respectivos turnos habituales. Se trata de la segunda etapa de la Evaluación Jurisdiccional Emece (Evaluación para la Mejora de la Calidad Educativa), que busca conocer los desempeños de los estudiantes en Lengua y Matemática.
A diferencia de otras pruebas nacionales, las Emece son realizadas por el Ministerio de Educación de Tucumán, a través de la Dirección de Planeamiento y Calidad Educativa, en articulación con la Dirección de Educación Primaria.
La evaluación retoma la cohorte evaluada en 2025, integrada por los actuales alumnos de 3º y 6º grados, bajo un enfoque de monitoreo longitudinal. De esta manera, evaluar a los mismos estudiantes en dos momentos clave permite comparar sus niveles de desempeño, valorar sus progresos pedagógicos y detectar a tiempo necesidades de mejoras.
Cómo se realiza la evaluación
La Evaluación Jurisdiccional EMeCE 2026 se desarrolla a través de un muestreo representativo y probabilístico, correspondiente al 38% del universo de 746 establecimientos que forman parte del Sistema Educativo de la Provincia, en el nivel primario.
El diseño de muestreo se define mediante una estrategia estadística que considera todas las dimensiones del sistema educativo jurisdiccional en torno a modalidades y tipos de gestión.
En este marco, la evaluación provincial se fundamenta en la valoración de capacidades asociadas a competencias fundamentales: la comprensión lectora en Lengua y la resolución de problemas en Matemática.
La competencia se entiende como un desempeño complejo e integrado. A partir de esta concepción, las capacidades permiten desagregarla en elementos observables, como localizar información, construir el sentido global o realizar inferencias. Esta distinción resulta clave para operacionalizar la evaluación mediante ítems precisos y niveles de desempeño progresivos.
A su vez, los estudiantes con discapacidad de 3° y 6° grado participarán en el operativo Emece con instrumentos de evaluación configurados con ajustes accesibles.