SociedadEducación

Calidad educativa: 285 escuelas de Tucumán evalúan el desempeño de alumnos de 3° y 6° grado

Se desarrolla este miércoles el programa de Evaluación Jurisdiccional Emece en la provincia. El operativo busca conocer los desempeños en Lengua y Matemática.

Evaluación para la Mejora de la Calidad Educativa. EDUCACIÓN
Evaluación para la Mejora de la Calidad Educativa. EDUCACIÓN
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Alumnos de 3° y 6° grado de 285 escuelas de Tucumán rinden este miércoles las pruebas Emece para evaluar su desempeño en Lengua y Matemática.
  • El operativo del Ministerio de Educación abarca al 38% de las primarias bajo un enfoque longitudinal que compara los avances pedagógicos de la cohorte evaluada en 2025.
  • Los resultados permitirán identificar necesidades de mejora a tiempo y optimizar la enseñanza de comprensión lectora y resolución de problemas en la provincia.
Resumen generado con IA

Alumnos de 3° y 6° grado de 285 escuelas y colegios de Tucumán rinden este miércoles la evaluación de calidad educativa provincial en sus respectivos turnos habituales. Se trata de la segunda etapa de la Evaluación Jurisdiccional Emece (Evaluación para la Mejora de la Calidad Educativa), que busca conocer los desempeños de los estudiantes en Lengua y Matemática.

Qué pasa después de Elevate: ex alumnos del programa contaron cómo fue crear un emprendimiento

Qué pasa después de Elevate: ex alumnos del programa contaron cómo fue crear un emprendimiento

A diferencia de otras pruebas nacionales, las Emece son realizadas por el Ministerio de Educación de Tucumán, a través de la Dirección de Planeamiento y Calidad Educativa, en articulación con la Dirección de Educación Primaria.

La evaluación retoma la cohorte evaluada en 2025, integrada por los actuales alumnos de 3º y 6º grados, bajo un enfoque de monitoreo longitudinal. De esta manera, evaluar a los mismos estudiantes en dos momentos clave permite comparar sus niveles de desempeño, valorar sus progresos pedagógicos y detectar a tiempo necesidades de mejoras.

Cómo se realiza la evaluación

La Evaluación Jurisdiccional EMeCE 2026 se desarrolla a través de un muestreo representativo y probabilístico, correspondiente al 38% del universo de 746 establecimientos que forman parte del Sistema Educativo de la Provincia, en el nivel primario.

Los alumnos de la Normal convirtieron sus pasiones en proyectos

Los alumnos de la Normal convirtieron sus pasiones en proyectos

El diseño de muestreo se define mediante una estrategia estadística que considera todas las dimensiones del sistema educativo jurisdiccional en torno a modalidades y tipos de gestión.

En este marco, la evaluación provincial se fundamenta en la valoración de capacidades asociadas a competencias fundamentales: la comprensión lectora en Lengua y la resolución de problemas en Matemática.

La competencia se entiende como un desempeño complejo e integrado. A partir de esta concepción, las capacidades permiten desagregarla en elementos observables, como localizar información, construir el sentido global o realizar inferencias. Esta distinción resulta clave para operacionalizar la evaluación mediante ítems precisos y niveles de desempeño progresivos.

A su vez, los estudiantes con discapacidad de 3° y 6° grado participarán en el operativo Emece con instrumentos de evaluación configurados con ajustes accesibles.

Temas TucumánMinisterio de Educación de TucumánMinisterio de Educación
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El voto castigo a Trump abrió la puerta: una gobernadora negra, un senador musulmán y una ola de hitos históricos
1

El voto castigo a Trump abrió la puerta: una gobernadora negra, un senador musulmán y una ola de hitos históricos

Elecciones en EE.UU.: los demócratas ganaron el control del Congreso y le dieron un duro golpe a Trump
2

Elecciones en EE.UU.: los demócratas ganaron el control del Congreso y le dieron un duro golpe a Trump

Quién es Gina Hinojosa, la latina que dio un golpe histórico para quedarse con la gobernación de Texas
3

Quién es Gina Hinojosa, la latina que dio un golpe histórico para quedarse con la gobernación de Texas

Recuerdos fotográficos: billares, tacos, habilidad y concentración
4

Recuerdos fotográficos: billares, tacos, habilidad y concentración

Renovaron la alerta amarilla por lluvias y tormentas para Tucumán
5

Renovaron la alerta amarilla por lluvias y tormentas para Tucumán

Ranking notas premium
Pasaron casi tres años de motosierra y ajuste brutal, pero la economía está casi en los mismo niveles que en el mes previo a la era Milei
1

Pasaron casi tres años de motosierra y ajuste brutal, pero la economía está casi en los mismo niveles que en el mes previo a la era Milei

El caso Érika: una trama de drogas, poder y silencios
2

El caso Érika: una trama de drogas, poder y silencios

Recuerdos fotográficos: billares, tacos, habilidad y concentración
3

Recuerdos fotográficos: billares, tacos, habilidad y concentración

La pelea por el ascensor generó una batalla judicial
4

La pelea por el ascensor generó una batalla judicial

Rechazan el sobreseimiento de un ex funcionario involucrado en la venta de tierras fiscales en El Mollar
5

Rechazan el sobreseimiento de un ex funcionario involucrado en la venta de tierras fiscales en El Mollar

Más Noticias
El SMN lanzó una alerta por tormentas fuertes en el NOA: qué provincias serán afectadas

El SMN lanzó una alerta por tormentas fuertes en el NOA: qué provincias serán afectadas

El voto castigo a Trump abrió la puerta: una gobernadora negra, un senador musulmán y una ola de hitos históricos

El voto castigo a Trump abrió la puerta: una gobernadora negra, un senador musulmán y una ola de hitos históricos

Quién es Gina Hinojosa, la latina que dio un golpe histórico para quedarse con la gobernación de Texas

Quién es Gina Hinojosa, la latina que dio un golpe histórico para quedarse con la gobernación de Texas

Las claves de la histórica victoria demócrata en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos

Las claves de la histórica victoria demócrata en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos

Renovaron la alerta amarilla por lluvias y tormentas para Tucumán

Renovaron la alerta amarilla por lluvias y tormentas para Tucumán

Elecciones en EE.UU.: los demócratas ganaron el control del Congreso y le dieron un duro golpe a Trump

Elecciones en EE.UU.: los demócratas ganaron el control del Congreso y le dieron un duro golpe a Trump

Recuerdos fotográficos: billares, tacos, habilidad y concentración

Recuerdos fotográficos: billares, tacos, habilidad y concentración

Jaldo capitaliza la dispersión en el lejano oeste

Jaldo capitaliza la dispersión en el lejano oeste

Comentarios