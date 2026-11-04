Calidad educativa: 285 escuelas de Tucumán evalúan el desempeño de alumnos de 3° y 6° grado

Alumnos de 3° y 6° grado de 285 escuelas y colegios de Tucumán rinden este miércoles la evaluación de calidad educativa provincial en sus respectivos turnos habituales. Se trata de la segunda etapa de la Evaluación Jurisdiccional Emece (Evaluación para la Mejora de la Calidad Educativa), que busca conocer los desempeños de los estudiantes en Lengua y Matemática.