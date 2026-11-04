Por qué Nicolás Ramírez no dirigirá en la última fecha del Clausura tras su polémico Superclásico

Resumen para apurados
- El árbitro Nicolás Ramírez no dirigirá la última fecha del Torneo Clausura tras solicitar licencia por una cirugía programada, luego de su polémico arbitraje en Boca-River.
- En La Bombonera, Ramírez expulsó a Martínez Quarta y Montiel, lo que desató fuertes quejas en River, aunque la Dirección Nacional de Arbitraje calificó su labor como muy buena.
- La Liga Profesional confirmó el cronograma para la definición del torneo regular, donde Silvio Trucco, responsable del VAR en el clásico, sí fue designado para esta fecha.
Nicolás Ramírez no dirigirá en la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura. El árbitro del Superclásico, que quedó en el centro de la polémica por las dos expulsiones de River en La Bombonera, no figura en la lista de designaciones que dio a conocer la Liga Profesional. Según informó el organismo, “solicitó licencia por intervención quirúrgica programada”.
El otro árbitro que no fue designado es Yael Falcón Pérez, que pidió licencia por paternidad. Falcón Pérez había sido designado para Atlético Tucumán-Argentinos, por la fecha 15. En cambio, Silvio Trucco, que estuvo a cargo del VAR en el Superclásico y también recibió críticas, volverá a trabajar el sábado: será el VAR de Instituto-Newell’s, que dirigirá Leandro Rey Hilfer.
Después del partido, la Dirección Nacional de Arbitraje respaldó a Ramírez en las redes sociales y calificó su actuación como “muy buena”. Sin embargo, en River el malestar fue grande. El equipo jugó casi todo el partido con 10 por la roja a Lucas Martínez Quarta, a los 7 minutos, y en el segundo tiempo también fue expulsado Gonzalo Montiel.
Las críticas
El propio Montiel fue uno de los más duros con el árbitro. “El árbitro nos condicionó. La de (Lautaro) Blanco es igual que la mía: a Blanco le saca amarilla y a mí me expulsa”, disparó. El lateral también reclamó “dos penales claros a Otamendi” que no fueron sancionados. “Así es muy difícil. Habría que preguntarle por qué nos jugó en contra”, agregó.
Los cuestionamientos también llegaron desde el periodismo. “Era amarilla para Montiel, al igual que la de Blanco. Contrasta con la de Paredes”, opinó Mariano Closs, que resumió su mirada sobre Ramírez con una frase: “Es buen tipo, pero buen tipo también es mi viejo y no lo mandan a dirigir un Boca-River”.
La última fecha arranca el jueves, con Aldosivi-River a las 15, que dirigirá Bryan Ferreyra. Boca, que pelea la tabla anual con Rosario Central y Argentinos, recibirá a Defensa y Justicia el sábado a las 17.30, con Sebastián Zunino como árbitro. Atlético Tucumán, que busca un lugar en los playoffs, visitará a Banfield el viernes a las 22, con Maximiliano Manduca como juez y Adrián Franklin en el VAR.