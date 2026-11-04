Por qué Nicolás Ramírez no dirigirá en la última fecha del Clausura tras su polémico Superclásico

Las críticas

El propio Montiel fue uno de los más duros con el árbitro. “El árbitro nos condicionó. La de (Lautaro) Blanco es igual que la mía: a Blanco le saca amarilla y a mí me expulsa”, disparó. El lateral también reclamó “dos penales claros a Otamendi” que no fueron sancionados. “Así es muy difícil. Habría que preguntarle por qué nos jugó en contra”, agregó.