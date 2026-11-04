Córdoba: trabajadores tomaron la fábrica de tractores Pauny por deudas salariales y peligra el empleo de 450 familias

La crisis de la industria metalmecánica sumó un nuevo capítulo en Córdoba. Trabajadores de Pauny tomaron las instalaciones de la fábrica de tractores ubicada en Las Varillas, en reclamo por salarios adeudados y ante la incertidumbre sobre la continuidad de la actividad. La medida cuenta con el respaldo de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y compromete el futuro laboral de unos 450 trabajadores.