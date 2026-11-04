Cyber Monday 2026: Sporting tiene zapatillas desde $35.999, hasta 50% OFF marca deportivas y 12 cuotas sin interés

El Cyber Monday 2026 ya comenzó en Argentina y llega con oportunidades para quienes buscan renovar sus zapatillas, comprar ropa deportiva o aprovechar descuentos en productos de primeras marcas. Con una amplia trayectoria en el mercado deportivo, Sporting se suma, una vez más, a uno de los eventos de compras on line más esperado del año con promociones de hasta 50% OFF y beneficios especiales.