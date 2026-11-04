Cartas de lectores: sin docente de Química

Como padre y principal responsable de la educación de mis hijos, no puedo permanecer indiferente ante el grave problema que atraviesan los alumnos de 4to. Año del turno mañana de la Escuela Secundaria Dr. Alejandro Heredia, de Tafí Viejo. Desde el inicio del ciclo lectivo, los estudiantes no han contado con un docente de Química para cursar la asignatura. Lo que resulta aún más preocupante es que la repuesta institucional se limitó a dar por aprobada la materia, permitiéndole pasar de año sin haber asistido a una sola clase. Esto constituye una verdadera ficción pedagógica y un vaciamiento de su formación. Considero que esta medida paliativa solo oculta el problema de fondo y genera un perjuicio que puede ser irreparable: al privarlos de conocimientos fundamentales, se les cierran puertas académicas y laborales, especialmente si desean continuar con estudios superiores. Este abandono curricular contradice el principio según el cual los jóvenes son el futuro de la provincia y quienes deben contribuir al desarrollo de Tucumán. Apelo a las autoridades para que se destraben los mecanismos administrativos correspondientes y se designe de manera urgente un profesional docente frente al aula. Los jóvenes de Tafí Viejo merecen una educación real, de calidad, que les brinde las herramientas necesarias para su desarrollo.