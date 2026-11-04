Cartas de lectores: plan prelluvias

Leí con beneplácito un artículo (LA GACETA domingo 1 de noviembre) titulado Prevención Hídrica, un tema para afrontar en carácter de urgente... Voy al punto (no es la primera vez que lo hago), refiriéndome a las máquinas viales incautadas a Lázaro Báez con las cuales hubo un preacuerdo judicial para prestar servicios en Tucumán pero faltaba la firma de un fiscal. Un verdadero desacierto (sobre todo en un país que está atravesando una debacle económica y financiera) porque esos equipos, al estar inactivos y posiblemente a la intemperie, sufren un enorme deterioro, o sea que se ganaba a dos puntas: el uso y mantenimiento de ellos y el costo de alquiler por las 1.500 horas (o las que hicieran falta). Las máquinas jamás llegaron, ¡pero las lluvias sí! (y lo hicieron con las consecuencias que vemos desde hace años).