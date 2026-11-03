“Sabía que en algún momento iba a llegar”: Juan Jaime y el aplauso que esperó 14 años en San Martín

“Imaginate pasar prácticamente una vida y que no se diera”. La frase de Juan Jaime explica mejor que cualquier dato lo que significó su debut en San Martín. El arquero tiene 28 años, llegó al club a los 14 y, desde entonces, pasó mucho más tiempo esperando que jugando. El domingo, en el 0-0 ante Colegiales que cerró la temporada, por fin le tocó a él. Ese día se llevó una sorpresa. “Me sorprendió el aplauso de la hinchada cuando estaba yendo al arco. Fue un gesto muy bueno, que también me hizo estar tranquilo y con confianza”, contó en diálogo con LA GACETA.