Conmoción en el rugby argentino por la muerte del ex jugador “Nano” Villarnovo en Australia

Resumen para apurados
- El exrugbier cordobés Fernando Villarnovo, de 34 años, falleció recientemente en Australia, lo que generó una profunda conmoción en la comunidad del rugby argentino.
- Villarnovo integró el plantel de Primera de La Tablada y, luego de viajar por varios países, se había radicado por motivos laborales en la ciudad de Karratha.
- Amigos y allegados organizan una colecta solidaria para financiar el traslado de sus familiares y afrontar los costos del trámite de repatriación de sus restos.
La muerte de Fernando Villarnovo en Australia generó conmoción entre sus familiares, amigos y la comunidad del rugby argentino. El ex jugador de Córdoba tenía 34 años y residía en Karratha, al oeste del país oceánico. Tras conocerse la noticia, sus allegados comenzaron a organizar una colecta solidaria para ayudar a su familia a viajar y afrontar los gastos que implica la repatriación de sus restos.
Villarnovo era oriundo del barrio Urca, en Córdoba, y había desarrollado buena parte de su trayectoria deportiva en La Tablada. Allí pasó por las divisiones inferiores y llegó a integrar el plantel de Primera, por lo que mantenía un fuerte vínculo con la institución.
El club expresó su pesar a través de las redes sociales. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Fernando Villarnovo (Clase 1992). Ex jugador de Primera División y parte de la familia azulgrana. Acompañamos a sus seres queridos en este difícil momento”, publicó la entidad, que también envió sus condolencias a sus familiares.
En los últimos años, Nano había dejado su ciudad natal para recorrer distintos países. En su cuenta de Instagram compartía imágenes de sus viajes por Brasil, Francia, España, Inglaterra, Gales, Uruguay, México, Países Bajos, Estados Unidos y Australia, donde se había instalado para vivir y trabajar.
Una colecta para que su familia pueda despedirlo
En paralelo, sus amigos pusieron en marcha una campaña solidaria para reunir fondos destinados al viaje de su padre y su hermana, Jor, hasta Australia. También buscan colaborar con los elevados costos de los trámites necesarios para la repatriación.
“Sus amigos estamos organizando una colecta para que su papá y su hermana Jor puedan viajar a despedirlo, y para ayudar a cubrir los altos costos de los trámites necesarios”, explicaron en la convocatoria difundida en redes sociales.