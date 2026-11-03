Conmoción en el rugby argentino por la muerte del ex jugador “Nano” Villarnovo en Australia

La muerte de Fernando Villarnovo en Australia generó conmoción entre sus familiares, amigos y la comunidad del rugby argentino. El ex jugador de Córdoba tenía 34 años y residía en Karratha, al oeste del país oceánico. Tras conocerse la noticia, sus allegados comenzaron a organizar una colecta solidaria para ayudar a su familia a viajar y afrontar los gastos que implica la repatriación de sus restos.