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Aprovechá el Cyber Monday en LA GACETA con esta promo por tiempo limitado

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Aprovechá el Cyber Monday en LA GACETA con esta promo por tiempo limitado
Por Redacción Sociedad Hace 10 Min

Resumen para apurados

  • LA GACETA lanzó en Tucumán promociones especiales de suscripción digital desde $499 mensuales hasta el 4 de noviembre por la campaña comercial del Cyber Monday.
  • Las ofertas rigen por nueve meses e incluyen acceso ilimitado a notas exclusivas, newsletters temáticos y la opción de sumar descuentos comerciales con Club LA GACETA.
  • La iniciativa busca ampliar la base de lectores pagos del medio provincial y fidelizar a la audiencia digital previo a la reactivación de las tarifas regulares.
Resumen generado con IA

Arrancó el Cyber Monday y en LA GACETA tenemos una promo imperdible para que accedas a contenido ilimitado y notas exclusivas de nuestro sitio web. Desde hoy, por solo $499 mensuales podés ser parte de nuestra gran comunidad de suscriptores.

Nada mejor que aprovechar estos días de descuento para acceder a contenido periodístico de calidad. Además de la suscripción individual también podés aprovechar y sumar tu adhesión al Club LA GACETA. Por sólo $1.999 accedés a nuestro contenido y a cientos de descuentos en comercios tucumanos.

Los beneficios de ser suscriptor no terminan en poder acceder a todo el contenido exclusivo. Sumado a eso tenés la posibilidad de participar de sorteos, actividades, beneficios y nuevos newsletters temáticos. También vas a contar con columnas de opinión anticipadas y nuevos formatos digitales para acceder a contenido pensado para vos.

Con el Cyber Monday nuestras tarifas regulares quedan con los siguientes precios de promoción. 1) Acceso Digital Individual $499 x 9 meses, luego tarifa regular 2) Acceso Digital Individual + Club LA GACETA $1.999 x 9 meses, luego tarifa regular.

No te demores, porque el Cyber Monday dura hasta el miércoles 4 de noviembre. Hacé click aquí y mirá las opciones de los distintos planes de suscripción.

Contáctate con nosotros y sacate las dudas sobre las suscripciones: podés escribirnos por WhatsApp al +54 9 3814 08-3349 o mandar un mail a suscripcion@lagaceta.com.ar, nosotros contestaremos cualquier duda o inquietud que puedas tener.

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