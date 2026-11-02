Aprovechá el Cyber Monday en LA GACETA con esta promo por tiempo limitado

Resumen para apurados
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- Las ofertas rigen por nueve meses e incluyen acceso ilimitado a notas exclusivas, newsletters temáticos y la opción de sumar descuentos comerciales con Club LA GACETA.
- La iniciativa busca ampliar la base de lectores pagos del medio provincial y fidelizar a la audiencia digital previo a la reactivación de las tarifas regulares.
Arrancó el Cyber Monday y en LA GACETA tenemos una promo imperdible para que accedas a contenido ilimitado y notas exclusivas de nuestro sitio web. Desde hoy, por solo $499 mensuales podés ser parte de nuestra gran comunidad de suscriptores.
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Con el Cyber Monday nuestras tarifas regulares quedan con los siguientes precios de promoción. 1) Acceso Digital Individual $499 x 9 meses, luego tarifa regular 2) Acceso Digital Individual + Club LA GACETA $1.999 x 9 meses, luego tarifa regular.
No te demores, porque el Cyber Monday dura hasta el miércoles 4 de noviembre. Hacé click aquí y mirá las opciones de los distintos planes de suscripción.
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