Crisis yerbatera en Misiones: productores denuncian pérdidas y advierten por la salida de trabajadores hacia Brasil
La caída del precio de la materia prima, el aumento de los costos y la extensión de los plazos de pago afectan a los productores. Julio Petterson, titular de una asociación del sector, cuestionó la desregulación del Gobierno de Javier Milei y aseguró que perdió la mayor parte de su personal.
Resumen para apurados
- Yerbateros de Misiones alertan sobre fuertes pérdidas y la emigración de tareferos a Brasil, afectados por la desregulación del mercado dispuesta por el Gobierno nacional.
- El precio de la hoja verde cayó a la mitad con plazos de cobro de 180 días e insumos en alza, en un mercado donde cuatro empresas concentran el 70% de las operaciones.
- La pérdida de mano de obra calificada amenaza la cosecha futura, mientras productores reclaman unidad y la restitución de facultades regulatorias de precios al INYM.
La crisis de la actividad yerbatera en Misiones profundiza las dificultades de productores y trabajadores. La caída del precio que reciben los agricultores, el aumento de los costos de producción y la pérdida de puestos de trabajo deterioraron la situación de una de las principales economías regionales del país. Según referentes del sector, parte de los tareferos comenzó a emigrar a Brasil en busca de empleo.
En diálogo con Mundo Gremial, Julio Petterson, presidente de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte, cuestionó la política económica del Gobierno de Javier Milei y advirtió que la desregulación del mercado dejó a los pequeños productores en una posición desfavorable frente a las grandes industrias.
El dirigente describió un fuerte retroceso en los valores que reciben por la yerba mate. Según detalló, durante 2023 vendían el kilo de hoja verde a entre $400 y $430, mientras que este año los precios bajaron a una franja de entre $230 y $280.
A esa caída se sumaron el encarecimiento del combustible y la extensión de los plazos de pago, que pueden llegar a los 180 días. “Hoy trabajamos prácticamente para no fundirnos. Nosotros como productores estamos a pérdida total”, afirmó.
La crisis yerbatera provocó una fuerte reducción de puestos de trabajo
El impacto también alcanza a los tareferos, trabajadores especializados en la cosecha de yerba mate. Petterson aseguró que debió reducir drásticamente su personal: pasó de tener entre 18 y 20 trabajadores a contar con apenas cuatro.
El productor explicó que formar a un cortador especializado puede demandar entre cuatro y cinco años. Por eso, advirtió que la pérdida de trabajadores capacitados representa un daño difícil de revertir para la actividad.
“Yo llegué a concretar y crear 20 cortadores, hoy me quedo con cuatro. Perdí un capital enorme, que es el capital humano, que es lo más difícil”, lamentó.
Además, señaló que buena parte de quienes trabajaban con él se trasladó a Brasil para conseguir empleo. “De los míos prácticamente el 90% se fue a trabajar a Brasil y de eso difícil que vuelvan”, sostuvo.
Los productores cuestionan la concentración del mercado de la yerba mate
Petterson señaló que uno de los principales problemas es la concentración de las compras de yerba mate canchada en pocas empresas industriales. Según su estimación, cuatro grandes actores concentran alrededor del 70% de las operaciones nacionales.
“Está hiperconcentrada la compra de yerba en nuestro país. Es imposible que nosotros le hagamos frente a ellos si no está el Estado para ponernos un amparo de resguardo con un precio por ley”, planteó.
Para el dirigente, la falta de regulación dejó a los agricultores sin herramientas para negociar en condiciones más equilibradas con las industrias.
El reclamo contra la desregulación del Gobierno de Milei
El titular de la asociación apuntó contra los cambios impulsados por el Gobierno nacional en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), que perdió la facultad de establecer precios mínimos obligatorios para la materia prima.
Petterson recordó que ese mecanismo funcionaba como una referencia para proteger los ingresos de los productores y garantizar valores vinculados con los costos de producción.
“Nosotros no perdíamos plata, siempre a lo sumo por ahí parábamos de ganar, pero perder no. Hoy estamos recontra perdiendo y nadie nos ampara y nadie nos cuida”, afirmó.
Finalmente, reclamó una mayor unidad entre productores y trabajadores para enfrentar la crisis y rechazó que se responsabilice a los tareferos por las dificultades del sector.
“Acá los trabajadores y los productores tenemos que estar unidos. Y juntos saldremos a luchar”, concluyó.