Crisis yerbatera en Misiones: productores denuncian pérdidas y advierten por la salida de trabajadores hacia Brasil

La crisis de la actividad yerbatera en Misiones profundiza las dificultades de productores y trabajadores. La caída del precio que reciben los agricultores, el aumento de los costos de producción y la pérdida de puestos de trabajo deterioraron la situación de una de las principales economías regionales del país. Según referentes del sector, parte de los tareferos comenzó a emigrar a Brasil en busca de empleo.