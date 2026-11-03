Tenía retraso madurativo y murió tras un procedimiento policial en Salta: qué denunció su familia

La denuncia de la familia: aseguran que la Policía no lo asistió

Uno de los puntos más graves del relato de los familiares tiene que ver con lo que ocurrió después de los disparos. Según denunciaron, los policías se habrían retirado sin asistir a Ramos, por lo que fueron los propios vecinos quienes llamaron al sistema de emergencias 911.