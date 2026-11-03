Tenía retraso madurativo y murió tras un procedimiento policial en Salta: qué denunció su familia
Sus familiares y vecinos denunciaron que recibió disparos por parte de efectivos policiales y que no fue asistido después de resultar herido. La Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas ordenó medidas para investigar el episodio.
Resumen para apurados
- Gregorio Ramos, de 36 años y con retraso madurativo, murió este martes en Salta tras ser baleado por la policía al intentar huir asustado de un operativo en su barrio.
- Testigos señalaron que los agentes actuaron con violencia, dispararon y huyeron sin asistirlo. La familia de la víctima denunció además un antecedente de abuso policial en el año 2000.
- La Fiscalía de Graves Atentados solicitó detener a cuatro uniformados y peritar el patrullero para esclarecer el accionar letal y deslindar responsabilidades penales.
Un hombre de 36 años murió durante la madrugada de este martes después de recibir disparos de arma de fuego en barrio 6 de Septiembre, en Salta. El caso quedó bajo investigación judicial luego de que familiares y vecinos denunciaran que los disparos habrían sido efectuados por efectivos policiales que llegaron al lugar en un patrullero.
La víctima fue identificada como Gregorio Ramos. Según relataron sus allegados, tenía retraso madurativo y dificultades para escuchar. De acuerdo con la reconstrucción realizada a partir de los testimonios familiares, Ramos se encontraba sentado afuera de su vivienda cuando llegó un móvil policial.
Los efectivos habrían descendido del vehículo de manera violenta, situación que habría asustado al hombre y provocado que intentara escapar corriendo. En esas circunstancias, según la denuncia de sus familiares, recibió varios disparos.
Una primera versión mencionó dos impactos, uno en una pierna y otro en la espalda. Sin embargo, su hermana habló posteriormente de tres disparos. La cantidad y las circunstancias en que se produjeron deberán establecerse mediante las pericias correspondientes.
La denuncia de la familia: aseguran que la Policía no lo asistió
Uno de los puntos más graves del relato de los familiares tiene que ver con lo que ocurrió después de los disparos. Según denunciaron, los policías se habrían retirado sin asistir a Ramos, por lo que fueron los propios vecinos quienes llamaron al sistema de emergencias 911.
Un familiar sostuvo que pidió a los efectivos que trasladaran al hombre a un hospital, pero que no obtuvo respuesta.
"Yo les pedía por favor que lo llevaran al hospital, pero no lo hicieron", relató durante una entrevista con el medio local Con Criterio.
También cuestionó la forma en que se desarrolló el procedimiento y acusó a los uniformados de haber actuado violentamente. "En vez de bajar y decirle que se retirara, lo corrieron de mala manera. No como debería ser. Lo mataron, lo mataron a sangre fría", expresó.
Cerca de la 1.40, una ambulancia del SAMEC trasladó a Ramos hacia el hospital San Bernardo. El hombre murió durante el trayecto, según la información difundida posteriormente.
La familia también puso énfasis en la situación de vulnerabilidad de Ramos. Su hermana sostuvo que el hombre sufría retraso madurativo y tenía dificultades auditivas, por lo que cuestionó la forma en que los efectivos habrían intervenido y el uso de la fuerza durante el procedimiento.
Cuatro policías habrían sido demorados por la muerte de Gregorio Ramos
La investigación avanzó durante la mañana de este martes con medidas solicitadas por la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas. Según informó Defrentesalta, una fuente judicial confirmó que se pidió la detención de cuatro efectivos policiales que habrían participado del procedimiento.
Entre las diligencias ordenadas se encuentra la requisa del patrullero en el que se habrían movilizado los uniformados después del episodio.
Peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) trabajaban sobre el vehículo en la comisaría de Villa El Sol, con el objetivo de relevar posibles elementos de interés para la causa.
Los procedimientos buscan reconstruir la intervención policial, determinar cómo se produjeron los disparos y establecer las responsabilidades de los efectivos involucrados.
La hermana de la víctima pidió justicia y denunció un antecedente
La familia de Ramos también cuestionó el accionar policial por la situación de vulnerabilidad que atravesaba el hombre. Su hermana aseguró que antes de la llegada del patrullero estaba sentado y conversando, y sostuvo que todo ocurrió en cuestión de segundos.
"Mi hermano no hizo daño a nadie, por eso quiero que se haga justicia", manifestó durante una entrevista.
Además, reveló que, según su versión, no era la primera vez que Ramos resultaba herido durante una intervención policial. Recordó un episodio ocurrido en el año 2000, cuando habría perdido la visión de uno de sus ojos.
La mujer también mencionó que, después del hecho, personal de la Brigada realizó una búsqueda con linternas para localizar lo que describió como perdigones.