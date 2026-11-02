Gendarmería detuvo a un hombre que viajaba con U$S 150.000 ocultos en riñoneras y entre su ropa

El operativo se llevó a cabo el viernes pasado, cuando integrantes de la Sección Guaymallén del Escuadrón 64 Mendoza realizaban controles en la estación de colectivos. Los uniformados observaron que un pasajero mayor de edad estaba por abordar un servicio de larga distancia con destino final en Salta y mostraba actitudes que despertaron sospechas.