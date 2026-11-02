Gendarmería detuvo a un hombre que viajaba con U$S 150.000 ocultos en riñoneras y entre su ropa

Resumen para apurados
- El viernes, Gendarmería interceptó en Mendoza a un pasajero que viajaba a Salta con U$S 150.000 sin aval legal, tras notar actitudes sospechosas en la terminal.
- El sujeto ocultaba 15 fajos de billetes en dos riñoneras bajo su ropa, en una mochila y entre sus prendas, lo que motivó una requisa exhaustiva autorizada por la Justicia.
- La Fiscalía Federal de Mendoza secuestró las divisas y el celular del acusado, quien quedó supeditado a una causa para determinar el origen y destino del dinero.
Un hombre que tenía previsto viajar desde Mendoza hacia Salta fue descubierto cuando transportaba U$S 150.000 sin documentación que acreditara el origen legal del dinero. El procedimiento fue realizado por efectivos de Gendarmería Nacional en la Terminal de Ómnibus de Guaymallén.
El operativo se llevó a cabo el viernes pasado, cuando integrantes de la Sección Guaymallén del Escuadrón 64 Mendoza realizaban controles en la estación de colectivos. Los uniformados observaron que un pasajero mayor de edad estaba por abordar un servicio de larga distancia con destino final en Salta y mostraba actitudes que despertaron sospechas.
Según informaron desde Gendarmería, el hombre evitaba el contacto visual y realizaba movimientos corporales rígidos cuando los efectivos le solicitaron la documentación. Ante esa situación, los uniformados solicitaron autorización del magistrado interviniente para realizar una inspección más exhaustiva.
Cómo llevaba ocultos los U$S 150.000
Durante la requisa, los gendarmes encontraron dos riñoneras de tela blanca que el pasajero llevaba debajo de la ropa. En su interior había fajos de dólares estadounidenses. También hallaron billetes en una mochila y distribuidos entre sus prendas de vestir.
Al contabilizar el dinero, los efectivos determinaron que había 15 fajos de 100 billetes de U$S 100 cada uno. De esa manera, establecieron que el hombre transportaba un total de U$S 150.000 sin el aval legal correspondiente.
Qué resolvió la Fiscalía Federal de Mendoza
Tras el procedimiento, intervino la Fiscalía Federal de Mendoza, que dispuso el secuestro de los dólares y de un teléfono celular.
Por su parte, el pasajero quedó supeditado a la causa judicial. No se brindaron detalles sobre el origen del dinero ni sobre el motivo del traslado de semejante suma hacia la provincia de Salta.