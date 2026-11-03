Cyber Monday 2026: cómo usan los argentinos la inteligencia artificial para evitar falsas ofertas

Pese a la vertiginosa adopción de los algoritmos, la validación humana conserva un peso determinante en el proceso de decisión. El 39% de los consumidores exige que los consejos de la inteligencia artificial estén respaldados por opiniones de personas reales. En ese esquema, la plataforma YouTube destaca como canal de consulta habitual para el 75% de los encuestados, mientras que un 67% confía en las reseñas de los creadores de contenido.