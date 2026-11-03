Cyber Monday 2026: cómo usan los argentinos la inteligencia artificial para evitar falsas ofertas
Un estudio de Google e Ipsos revela que el 85% de los compradores locales consulta asistentes virtuales antes del evento de comercio electrónico, priorizando la detección de rebajas verdaderas, el envío gratis a domicilio y la financiación con tarjeta de crédito.
Resumen para apurados
- En Argentina, el 85% de los compradores usa inteligencia artificial antes del Cyber Monday 2026 para chequear ofertas reales y cuidar su presupuesto, según Google e Ipsos.
- La investigación previa creció con un 60% de usuarios comparando precios meses antes, combinando asistentes como Gemini con reseñas de personas reales en YouTube y redes.
- El auge de consumidores analíticos obliga a las marcas a ofrecer descuentos genuinos, financiamiento y envíos gratis para captar compras cada vez más planificadas.
Los consumidores argentinos transformaron su hábito de compra de cara a la nueva edición del Cyber Monday 2026. Un estudio cuantitativo elaborado por Ipsos para Google arrojó que ocho de cada diez usuarios consideran que las sugerencias de la inteligencia artificial influyen directamente en la elección de productos y comercios.
En un contexto donde la exigencia de ahorro resulta prioritaria, un 33% de los compradores recurre a asistentes virtuales con el objetivo directo de verificar si las promociones anunciadas son verdaderas.
La preparación previa para las jornadas de ventas en línea aceleró los tiempos de investigación de las familias. El 60% de los usuarios comenzó a comparar precios entre uno y tres meses antes del inicio oficial del evento. De la misma manera, entre las personas que adoptaron plataformas digitales para auditar sus consumos, un 69% afirma que inició el análisis comercial con mayor anticipación que en años anteriores.
"Los argentinos usan la IA para evaluar alternativas y optimizar su presupuesto", explicó Magdalena Prat Gay, gerenta comercial de Retail en Google Argentina. La ejecutiva detalló que las consultas registradas en el buscador resultan tres veces más largas que en ediciones pasadas, lo que refleja una búsqueda minuciosa de oportunidades reales antes de autorizar el pago.
El rol de la inteligencia artificial para auditar precios y acelerar compras en el Cyber Monday
El informe privado detalla los usos concretos de las herramientas generativas en la antesala comercial. Además del 33% que busca comprobar la autenticidad de las rebajas, un 36% utiliza la tecnología para identificar la mejor relación entre precio y beneficio. A su vez, un 30% pide recomendaciones sobre marcas o modelos específicos y un 28% procura entender las especificaciones técnicas del producto antes de concretar la transacción.
Entre los usuarios que consultan múltiples canales digitales, el 60% elige la plataforma Gemini para orientar sus decisiones finales. Por su parte, el 76% de quienes utilizan resúmenes automáticos mediante Visión General con IA y Modo IA sostiene que estas funciones les permiten definir compras con mayor rapidez, al sintetizar prestaciones y precios de forma inmediata.
Pese a la vertiginosa adopción de los algoritmos, la validación humana conserva un peso determinante en el proceso de decisión. El 39% de los consumidores exige que los consejos de la inteligencia artificial estén respaldados por opiniones de personas reales. En ese esquema, la plataforma YouTube destaca como canal de consulta habitual para el 75% de los encuestados, mientras que un 67% confía en las reseñas de los creadores de contenido.
Perfil del cazaofertas en el Cyber Monday: el envío gratis y las cuotas como factores decisivos
El relevamiento de Google e Ipsos clasifica al comprador argentino según su disposición al gasto. El grupo mayoritario representa el 53% y está integrado por los "cazaofertas", quienes únicamente realizarán transacciones si hallan una rebaja sustancial. El 37% corresponde a los compradores "decididos", que ya planificaron su compra, y el 10% restante a los "impulsivos", que definirán su consumo a último momento.
Al momento de cerrar la operación, el 74% de los usuarios demanda rebajas verdaderas con precios únicos y un 53% exige la calidad garantizada del artículo. En materia de beneficios, el envío a domicilio sin costo se posicionó como la prestación más esperada, superando a las cuotas sin interés y al descuento directo en el precio de lista.
La financiación con tarjeta de crédito resulta igualmente determinante para el 67% de los clientes al momento de optar por una tienda. Desde la plataforma Tiendanube, la gerenta de Marca y Comunicación, Camila Nasir, coincidió en que el consumidor argentino se volvió analítico y metódico, al señalar que la investigación previa es la herramienta central que permite detectar si una rebaja es auténtica antes de abonar.