Correr y meter no alcanza: dos regalos sepultaron la última ilusión de Atlético Tucumán

Errores demasiado caros

Sin embargo, el plan del equipo tucumano se desmoronó por errores propios. Promediando la primera mitad, en un desarrollo que se había aplanado, una pérdida en la salida “decana” dejó al equipo mal parado y Giménez Rojas no perdonó en su primera llegada clara para estampar el 1 a 0. El gol desnudó las falencias individuales del local. Leandro Díaz volvió a dejar la sensación de que no tiene ganas de jugar en Atlético: lució totalmente apático y desconectado arriba, sin compromiso para presionar; Nicolás Laméndola resolvió mal casi todas sus intervenciones por la banda izquierda y Juan Infante cumplió en la faceta defensiva, pero le cuesta mucho cada vez que cruza la mitad de la cancha y carece de sorpresa en tres cuartos. Para colmo de males, antes del entretiempo, una falta de comunicación entre Ferreira y Luis Ingolotti desembocó en un insólito gol en contra que puso el 2 a 0 y dejó al equipo contra las cuerdas.