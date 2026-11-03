Prisión domiciliaria para el policía acusado de un crimen

Después de haber permanecido detenido en una celda, la Justicia le otorgó el arresto domiciliario al policía acusado de dispararle a un compañero cuando ambos se encontraban de servicio. Hasta el momento, no se lograron esclarecer las circunstancias en las que se produjo el episodio.
El 6 de octubre, a la 0.30, el imputado Eduardo Díaz, integrante transitorio de la Policía, se encontraba en una garita ubicada en la esquina de Charcas y pasaje Díaz Vélez, junto a Nicolás Albaca Romano. Mientras tanto, Marcos Díaz y David Santillán permanecían afuera.
Por razones que todavía no fueron esclarecidas, Eduardo Díaz disparó su arma reglamentaria y el proyectil impactó en el pecho de Albaca Romano. La víctima fue trasladada al Centro de Salud, donde falleció ocho días después.
El acusado fue imputado el 7 de octubre por el delito de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y se le dictó la prisión preventiva por dos meses. Esta semana, según adelantó el fiscal Carlos Sale, se reformularán los cargos a raíz del fallecimiento de la víctima.
La defensa, ejercida por Fabricio Caruso, impugnó la resolución. “Independientemente de que todavía restan producir evidencias, desde un primer momento sostuvimos que se había tratado de una muerte accidental y que no existen los riesgos procesales que ameriten la prisión preventiva”, explicó el profesional.
Arresto domiciliario
El juez de Impugnación, Eudoro Albo, hizo lugar al planteo defensivo y dispuso que Eduardo Díaz cumpla el tiempo restante de la medida cautelar bajo la modalidad de arresto domiciliario.
Sale, que se opuso a que se le otorgara esa modalidad de detención, adelantó que todavía deben incorporarse distintas pruebas, entre ellas los informes de la autopsia, las pericias balísticas y los análisis de residuos de disparo (stubs). También están pendientes los resultados de la extracción de información de dispositivos electrónicos mediante tecnología UFED, los informes bancarios para establecer si existieron transferencias antes del hecho y el relevamiento de cámaras de seguridad.