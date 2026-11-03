Prisión domiciliaria para el policía acusado de un crimen

Sale, que se opuso a que se le otorgara esa modalidad de detención, adelantó que todavía deben incorporarse distintas pruebas, entre ellas los informes de la autopsia, las pericias balísticas y los análisis de residuos de disparo (stubs). También están pendientes los resultados de la extracción de información de dispositivos electrónicos mediante tecnología UFED, los informes bancarios para establecer si existieron transferencias antes del hecho y el relevamiento de cámaras de seguridad.