Seguridad

Un policía resultó herido de un disparo en una garita y se investiga a un compañero de la fuerza

Según el informe policial, el agente que efectuó el disparo aseguró que el arma se accionó accidentalmente y la bala impactó en el tórax de su compañero.

Una garita de la Policía en la capital tucumana.
Una garita de la Policía en la capital tucumana.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Un policía de 23 años fue herido en el tórax de un disparo accidental efectuado por su compañero esta madrugada en una garita de San Miguel de Tucumán.
  • El efectivo que disparó afirmó que manipulaba su arma cuando se accionó. La víctima fue internada en cuidados críticos con lesiones en el páncreas y asistencia respiratoria.
  • Las autoridades policiales y judiciales investigan las pericias balísticas para esclarecer el suceso, mientras se aguarda un nuevo parte médico oficial.
Resumen generado con IA

Un policía resultó herido durante la madrugada de hoy luego de haber recibido un disparo de su compañero en una garita ubicada en la esquina de Charcas y Díaz Vélez, en San Miguel de Tucumán. El herido tiene 23 años y se encuentra en la unidad de cuidados críticos del hospital Centro de Salud. 

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El episodio ocurrió alrededor de las 0.50, cuando efectivos de la Comisaría Seccional Segunda, ubicada en el Predio Ferial, fueron alertados por vecinos sobre una persona que había recibido un disparo y se encontraba perdiendo sangre.

La identidad del detenido

Al llegar al lugar, los policías encontraron al agente Benjamín Díaz, quien manifestó que momentos antes se encontraba manipulando su arma reglamentaria cuando, según su relato, se produjo un disparo accidental. El proyectil impactó en el tórax de su compañero, Nicolás Romano Albaca, de 23 años.

Desde el ministerio de Salud dijeron que al mediodía darán a conocer el parte médico. Presenta lesiones en el páncreas y tiene respiración asistida. 

Ante la gravedad de la situación, un móvil del Distrito Urbano, a cargo del subcomisario Cristian del Carril, trasladó al efectivo herido para que recibiera atención médica.

La investigación de los hechos

Tras el episodio se desplegó un operativo policial en la zona. En el lugar se hicieron presentes el director del Distrito Urbano, comisario inspector Luis Rodríguez; el representante de la Comisaría Seccional Primera, subcomisario Sebastián Barrientos, y personal de la Brigada Capital.

Las autoridades investigan las circunstancias en las que se produjo el disparo y buscan determinar con precisión cómo se accionó el arma reglamentaria.

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