Por qué Moria Casán no fue invitada al casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Resumen para apurados
- Moria Casán aclaró que no fue invitada a la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat el 31 de octubre en San Telmo porque no son amigas y se trató de un festejo íntimo.
- En televisión, la conductora reveló que felicitó a la cantante por privado y recordó con afecto su colaboración musical en 'Quiénes son', descartando cualquier tipo de enojo.
- Las declaraciones desactivan rumores de conflicto en el espectáculo, reafirmando una relación de respeto profesional sin compromisos personales entre ambas figuras.
Moria Casán contó que no recibió una invitación al casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, celebrado este sábado 31 de octubre en una fiesta íntima en el barrio porteño de San Telmo. Sin embargo, la diva aseguró que no se sintió ofendida por la decisión de la pareja y explicó por qué entendió que no formara parte de la lista de invitados.
Durante el pase entre Arriba argentinos y La mañana con Moria, por la pantalla de eltrece, la conductora reveló que le envió un mensaje privado a la cantante para felicitarla por su boda. También aclaró cuál es el vínculo que las une y recordó el gesto que tuvo Lali al convocarla para participar en una de sus canciones.
Cuando le preguntaron si había recibido una invitación, Moria respondió sin vueltas: “No me invitaron”. De todos modos, enseguida explicó que no esperaba estar presente porque no mantiene una relación de amistad con la artista.
“No soy amiga de Lali, soy una mujer que ella eligió con la que la pasé divino”, expresó en referencia a su participación en el tema que grabaron juntas. Luego agregó: “No tenemos la reciprocidad de una amistad, no nos llamamos por teléfono. De vez en cuando me manda un ‘hola Moria’ o si usan la frase mía”.
La conductora también confirmó que, aunque no estuvo en la celebración, quiso hacerles llegar sus buenos deseos a los recién casados. “Le mandé una felicitación por privado”, contó.
Lejos de cualquier reproche, Casán consideró que la decisión de organizar una fiesta reducida fue comprensible. “No creo que me tenga que invitar, era muy chiquito. Y si hubiese sido algo grande y no me invitaba, no me siento para nada... porque yo sería igual”, sostuvo.
En esa línea, explicó que ella también prioriza los vínculos cercanos cuando organiza encuentros privados: “Si yo no soy amiga de alguien, no lo voy a invitar a algo íntimo”.
Por último, destacó el gesto de Lali al convocarla para participar en la canción ¿Quiénes son? y expresó el agradecimiento que conserva por aquella experiencia. “Siempre voy a estar agradecida a una mujer que me admiró tanto que me llamó para participar en una canción”, concluyó.
El casamiento íntimo de Lali y Pedro Rosemblat
Lali Espósito y Pedro Rosemblat dieron el sí este sábado 31 de octubre al mediodía en Casa Carlos, una casona ubicada en el barrio porteño de San Telmo.
La pareja eligió celebrar rodeada de familiares y amigos cercanos. La fecha tuvo un significado especial: ambos se conocieron hace tres años en una fiesta de Halloween.
Los novios mantuvieron los detalles del evento bajo un estricto hermetismo y organizaron un operativo de seguridad para preservar la intimidad de la ceremonia y la fiesta.
A pesar de las medidas, algunas imágenes y detalles del festejo comenzaron a circular en las redes sociales a través de las publicaciones de los invitados.