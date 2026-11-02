EspectáculosFamosos

Por qué Moria Casán no fue invitada al casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

La conductora aseguró que no le molestó quedar afuera de la celebración íntima de la pareja y contó que le envió un mensaje privado a la cantante para felicitarla.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron el 31 de octubre.
Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron el 31 de octubre. FOTO: Instagram @lali
Por Redacción Espectáculos Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Moria Casán aclaró que no fue invitada a la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat el 31 de octubre en San Telmo porque no son amigas y se trató de un festejo íntimo.
  • En televisión, la conductora reveló que felicitó a la cantante por privado y recordó con afecto su colaboración musical en 'Quiénes son', descartando cualquier tipo de enojo.
  • Las declaraciones desactivan rumores de conflicto en el espectáculo, reafirmando una relación de respeto profesional sin compromisos personales entre ambas figuras.
Resumen generado con IA

Moria Casán contó que no recibió una invitación al casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, celebrado este sábado 31 de octubre en una fiesta íntima en el barrio porteño de San Telmo. Sin embargo, la diva aseguró que no se sintió ofendida por la decisión de la pareja y explicó por qué entendió que no formara parte de la lista de invitados.

Durante el pase entre Arriba argentinos y La mañana con Moria, por la pantalla de eltrece, la conductora reveló que le envió un mensaje privado a la cantante para felicitarla por su boda. También aclaró cuál es el vínculo que las une y recordó el gesto que tuvo Lali al convocarla para participar en una de sus canciones.

Cuando le preguntaron si había recibido una invitación, Moria respondió sin vueltas: “No me invitaron”. De todos modos, enseguida explicó que no esperaba estar presente porque no mantiene una relación de amistad con la artista.

“No soy amiga de Lali, soy una mujer que ella eligió con la que la pasé divino”, expresó en referencia a su participación en el tema que grabaron juntas. Luego agregó: “No tenemos la reciprocidad de una amistad, no nos llamamos por teléfono. De vez en cuando me manda un ‘hola Moria’ o si usan la frase mía”.

La conductora también confirmó que, aunque no estuvo en la celebración, quiso hacerles llegar sus buenos deseos a los recién casados. “Le mandé una felicitación por privado”, contó.

Lejos de cualquier reproche, Casán consideró que la decisión de organizar una fiesta reducida fue comprensible. “No creo que me tenga que invitar, era muy chiquito. Y si hubiese sido algo grande y no me invitaba, no me siento para nada... porque yo sería igual”, sostuvo.

En esa línea, explicó que ella también prioriza los vínculos cercanos cuando organiza encuentros privados: “Si yo no soy amiga de alguien, no lo voy a invitar a algo íntimo”.

Por último, destacó el gesto de Lali al convocarla para participar en la canción ¿Quiénes son? y expresó el agradecimiento que conserva por aquella experiencia. “Siempre voy a estar agradecida a una mujer que me admiró tanto que me llamó para participar en una canción”, concluyó.

El casamiento íntimo de Lali y Pedro Rosemblat

Lali Espósito y Pedro Rosemblat dieron el sí este sábado 31 de octubre al mediodía en Casa Carlos, una casona ubicada en el barrio porteño de San Telmo.

La pareja eligió celebrar rodeada de familiares y amigos cercanos. La fecha tuvo un significado especial: ambos se conocieron hace tres años en una fiesta de Halloween.

Los novios mantuvieron los detalles del evento bajo un estricto hermetismo y organizaron un operativo de seguridad para preservar la intimidad de la ceremonia y la fiesta.

A pesar de las medidas, algunas imágenes y detalles del festejo comenzaron a circular en las redes sociales a través de las publicaciones de los invitados.

Temas Moria CasánLali Espósito
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Lali Espósito compartió las fotos de su casamiento con Pedro Rosemblat: “Fuimos inmensamente felices”

Lali Espósito compartió las fotos de su casamiento con Pedro Rosemblat: “Fuimos inmensamente felices”

Cómo es la lujosa casona de San Telmo donde Lali Espósito y Pedro Rosemblat celebraron su casamiento

Cómo es la lujosa casona de San Telmo donde Lali Espósito y Pedro Rosemblat celebraron su casamiento

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casan este 31 de octubre: dónde será la boda y cómo es el lugar elegido

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casan este 31 de octubre: dónde será la boda y cómo es el lugar elegido

El menú de la boda de Lali y Pedro, bien nacional y popular: asado, milanesas y una torta de nueve pisos

El menú de la boda de Lali y Pedro, bien nacional y popular: asado, milanesas y una torta de nueve pisos

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en San Telmo: la primera foto de los novios y el estricto operativo de seguridad

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en San Telmo: la primera foto de los novios y el estricto operativo de seguridad

Lo más popular
La bandera amarilla, la sanción y el punto en la superlicencia: el fin de semana agriculce de Colapinto en México
1

La bandera amarilla, la sanción y el punto en la superlicencia: el fin de semana agriculce de Colapinto en México

Todo lo que dejó el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat
2

Todo lo que dejó el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Pasaron casi tres años de motosierra y ajuste brutal, pero la economía está casi en los mismo niveles que en el mes previo a la era Milei
3

Pasaron casi tres años de motosierra y ajuste brutal, pero la economía está casi en los mismo niveles que en el mes previo a la era Milei

El puente más importante de San Miguel de Tucumán tiene sólo ocho metros de ancho y dos carriles
4

El puente más importante de San Miguel de Tucumán tiene sólo ocho metros de ancho y dos carriles

Cristina Kirchner calificó de corrupta a la Justicia y no descartó una candidatura en 2027
5

Cristina Kirchner calificó de "corrupta" a la Justicia y no descartó una candidatura en 2027

Ranking notas premium
Pasaron casi tres años de motosierra y ajuste brutal, pero la economía está casi en los mismo niveles que en el mes previo a la era Milei
1

Pasaron casi tres años de motosierra y ajuste brutal, pero la economía está casi en los mismo niveles que en el mes previo a la era Milei

La política, en “off”; la muerte, en dosis
2

La política, en “off”; la muerte, en dosis

El puente más importante de San Miguel de Tucumán tiene sólo ocho metros de ancho y dos carriles
3

El puente más importante de San Miguel de Tucumán tiene sólo ocho metros de ancho y dos carriles

Entre alertas opositoras, el PE destina más de $10.000 millones a prevenir las inundaciones
4

Entre alertas opositoras, el PE destina más de $10.000 millones a prevenir las inundaciones

Recuerdos fotográficos: 1937. La confitería París “cede al soplo de la civilización”
5

Recuerdos fotográficos: 1937. La confitería París “cede al soplo de la civilización”

Más Noticias
Pasaron casi tres años de motosierra y ajuste brutal, pero la economía está casi en los mismo niveles que en el mes previo a la era Milei

Pasaron casi tres años de motosierra y ajuste brutal, pero la economía está casi en los mismo niveles que en el mes previo a la era Milei

Cristina Kirchner calificó de corrupta a la Justicia y no descartó una candidatura en 2027

Cristina Kirchner calificó de "corrupta" a la Justicia y no descartó una candidatura en 2027

Quién es Jorge Taiana, la pareja de Claudia Villafañe que mantiene un perfil bajo y evita la exposición pública

Quién es Jorge Taiana, la pareja de Claudia Villafañe que mantiene un perfil bajo y evita la exposición pública

Horóscopo chino: qué le espera a cada signo en el mes de noviembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: qué le espera a cada signo en el mes de noviembre, según Ludovica Squirru

La bandera amarilla, la sanción y el punto en la superlicencia: el fin de semana agriculce de Colapinto en México

La bandera amarilla, la sanción y el punto en la superlicencia: el fin de semana agriculce de Colapinto en México

Hay alerta amarilla por tormentas severas y posible caída de granizo en nueve provincias: cuáles serán las más afectadas

Hay alerta amarilla por tormentas severas y posible caída de granizo en nueve provincias: cuáles serán las más afectadas

Todo lo que dejó el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Todo lo que dejó el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

El puente más importante de San Miguel de Tucumán tiene sólo ocho metros de ancho y dos carriles

El puente más importante de San Miguel de Tucumán tiene sólo ocho metros de ancho y dos carriles

Comentarios