“No necesita estas ayudas”: la feroz crítica de Ruggeri a Nicolás Ramírez y la avivada que le recomendó a Montiel para hacer echar a Paredes

Condicionado por la inferioridad numérica temprana, River sufrió el gol de cabeza de Lautaro Di Lollo a los 27 minutos y terminó con nueve futbolistas a los 79' debido a la expulsión directa de Montiel por una infracción sobre Lautaro Blanco. La determinación generó la disconformidad del capitán Nicolás Otamendi al término del compromiso: “No se midió con la misma vara la doble amarilla de Paredes; la falta de Blanco fue amarilla y la de "Cachete" fue roja directa”. En la misma línea, el director técnico Leonardo Ponzio señaló en conferencia de prensa que “vuelve a reiterarse que el VAR interfiere en muchos casos, siempre en contra nuestro, y en otros casos no interfiere en esa decisión del árbitro”, en tanto que el presidente del club de Núñez, Stéfano Di Carlo, se pronunció a través de sus canales oficiales: “Cuando los errores favorecen siempre a los mismos dejan de ser errores. No tienen vergüenza ni límites. Están destruyendo al fútbol argentino a la vista de todos”. Con la caída en el clásico, River se ubicó en el cuarto puesto de la Zona B con 23 puntos y quedó octavo en la Tabla Anual con 52 unidades en su objetivo de acceder a la Copa Libertadores 2027, antes de visitar a Aldosivi en Mar del Plata.