“No necesita estas ayudas”: la feroz crítica de Ruggeri a Nicolás Ramírez y la avivada que le recomendó a Montiel para hacer echar a Paredes
El excapitán de la selección argentina analizó en televisión las polémicas del Superclásico en La Bombonera. Apuntó contra el criterio del árbitro tras las rojas a Martínez Quarta y Montiel, y reveló la maniobra que él hubiera ejecutado en pleno partido para forzar la expulsión del mediocampista de Boca.
Resumen para apurados
- Oscar Ruggeri criticó en televisión al árbitro Nicolás Ramírez por favorecer a Boca en su triunfo 1-0 ante River en La Bombonera, tras expulsar a dos futbolistas visitantes.
- El cotejo incluyó las rojas a Martínez Quarta y Montiel; además, Ruggeri sugirió una maniobra que Montiel pudo usar para forzar la expulsión del volante boquense Leandro Paredes.
- La derrota compromete la clasificación de River a la Libertadores 2027 y escala la tensión institucional por los polémicos arbitrajes y el uso del VAR en el fútbol argentino.
El desenlace del Superclásico en La Bombonera, resuelto con la victoria 1 a 0 de Boca sobre River y las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel en el conjunto visitante, derivó en una serie de cuestionamientos hacia la actuación del árbitro Nicolás Ramírez. En el programa F90 de la señal ESPN, Oscar Ruggeri analizó las determinaciones arbitrales y remarcó la incidencia de los fallos en el trámite: “Boca está jugando bien, hay que reconocerlo, pero no necesita todas estas ayudas, es al pedo. El árbitro, al pedo”.
“Boca está jugando bien, pero no necesita estas ayudas. Al pedo. Yo si soy Montiel lo hago expulsar a Paredes. Si este es el mejor árbitro…” - Oscar Ruggeri https://t.co/60cUEFj1sI— PaseClave (@paseclave__) November 2, 2026
La situación con Paredes y la intervención del VAR
El exmarcador central apeló a su experiencia competitiva para describir cómo un futbolista puede incidir en las decisiones del juez en medio de un partido friccionado, tomando como referencia un intercambio verbal entre Leandro Paredes y el árbitro principal: “Hay jugadas de todo tipo. Yo soy Montiel y lo hacía expulsar a Paredes en una jugada clave. Montiel está al lado de Paredes cuando le dice a Ramírez ‘cagón’. Soy Montiel, cuando escucho eso, yo Montiel le digo cagón también, nos tiene que echar a los dos o amonestar a los dos. Si nos amonestan a los dos, chau Paredes. Lo del árbitro es una cosa...”. Por otra parte, al evaluar la tarjeta roja directa recibida por Martínez Quarta a los ocho minutos de la etapa inicial —tras una revisión en la cabina del VAR por una sujeción sobre Miguel Merentiel tipificada como ocasión manifiesta de gol—, Ruggeri coincidió con la sanción, aunque objetó la falta de resolución inmediata en el campo: “Quiero que me explique el árbitro por qué no vio la falta. Mirá adónde está. Cómo no ve falta, que lo tiene que llamar el VAR”.l
Condicionado por la inferioridad numérica temprana, River sufrió el gol de cabeza de Lautaro Di Lollo a los 27 minutos y terminó con nueve futbolistas a los 79' debido a la expulsión directa de Montiel por una infracción sobre Lautaro Blanco. La determinación generó la disconformidad del capitán Nicolás Otamendi al término del compromiso: “No se midió con la misma vara la doble amarilla de Paredes; la falta de Blanco fue amarilla y la de "Cachete" fue roja directa”. En la misma línea, el director técnico Leonardo Ponzio señaló en conferencia de prensa que “vuelve a reiterarse que el VAR interfiere en muchos casos, siempre en contra nuestro, y en otros casos no interfiere en esa decisión del árbitro”, en tanto que el presidente del club de Núñez, Stéfano Di Carlo, se pronunció a través de sus canales oficiales: “Cuando los errores favorecen siempre a los mismos dejan de ser errores. No tienen vergüenza ni límites. Están destruyendo al fútbol argentino a la vista de todos”. Con la caída en el clásico, River se ubicó en el cuarto puesto de la Zona B con 23 puntos y quedó octavo en la Tabla Anual con 52 unidades en su objetivo de acceder a la Copa Libertadores 2027, antes de visitar a Aldosivi en Mar del Plata.