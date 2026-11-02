Alexis Mac Allister, en el centro de la polémica en Inglaterra: lo acusaron de simular una agresión ante Arsenal
El mediocampista argentino protagonizó un cruce con Noni Madueke durante la derrota de Liverpool por 1-0. Jamie Carragher, Daniel Sturridge e Ian Wright cuestionaron su actitud y aseguraron que intentó provocar una expulsión.
Resumen para apurados
- Alexis Mac Allister fue acusado en Inglaterra de simular una agresión de Noni Madueke para forzar una expulsión, durante la caída de Liverpool ante Arsenal en Anfield.
- El cruce ocurrió a diez minutos del final del partido; exfutbolistas como Jamie Carragher y Daniel Sturridge cuestionaron con dureza la exageración del argentino.
- La polémica reavivó los reclamos de referentes británicos para modificar las reglas y sancionar estrictamente los intentos de engaño que buscan expulsiones rivales.
Alexis Mac Allister quedó en el centro de las críticas en Inglaterra después de protagonizar una polémica situación durante la derrota de Liverpool por 1-0 frente a Arsenal, en Anfield, por la novena fecha de la Premier League. El mediocampista argentino fue cuestionado por exfutbolistas británicos, quienes consideraron que exageró un contacto con Noni Madueke para intentar provocar su expulsión.
La secuencia ocurrió cuando faltaban diez minutos para el final y Liverpool buscaba desesperadamente el empate. Mac Allister primero le recriminó una acción a Martin Odegaard, que permanecía en el suelo, y posteriormente se enfrentó cara a cara con Madueke. Después de un leve contacto, el argentino realizó un gesto como si hubiera recibido un golpe en el rostro.
La reacción generó fuertes cuestionamientos durante la transmisión de Sky Sports. Jamie Carragher, histórico defensor de Liverpool, fue especialmente crítico. “Esto es vergonzoso. Es ridículo y tiene que parar. No lo soporto”, expresó.
El exfutbolista también apuntó contra la permisividad de este tipo de situaciones. “La gente intenta sacar ventaja porque puede y por eso se sacan tarjetas rojas”, sostuvo.
Las críticas de los exfutbolistas ingleses
Daniel Sturridge, también identificado con Liverpool, consideró que Mac Allister intentó provocar una reacción de su rival. “Sabía perfectamente lo que hacía y, al final, no le salió bien. Intentó provocarlo y no cayó en la trampa”, señaló.
Por su parte, Ian Wright reclamó modificaciones reglamentarias para desalentar estas conductas. “Las leyes tienen que hacer algo al respecto porque es un intento de conseguir que expulsen a alguien”, manifestó.
La jugada no terminó con la expulsión de Madueke, pero dejó al argentino bajo la lupa de la prensa británica en una jornada que también significó una derrota para Liverpool.