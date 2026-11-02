Alexis Mac Allister, en el centro de la polémica en Inglaterra: lo acusaron de simular una agresión ante Arsenal

La secuencia ocurrió cuando faltaban diez minutos para el final y Liverpool buscaba desesperadamente el empate. Mac Allister primero le recriminó una acción a Martin Odegaard, que permanecía en el suelo, y posteriormente se enfrentó cara a cara con Madueke. Después de un leve contacto, el argentino realizó un gesto como si hubiera recibido un golpe en el rostro.