Los audios del VAR del Superclásico: qué se dijo en las expulsiones de Martínez Quarta y Montiel

El entrenador Leonardo Ponzio también cuestionó el uso de la tecnología. “Vuelve a reiterarse que el VAR interfiere en muchos casos, siempre en contra nuestro, y en otros casos no interfiere en esa decisión del árbitro”, afirmó. “Sería bueno que se entiendan entre ellos y que, si van a participar, que sea en conjunto”, pidió. El malestar de River con la conducción del fútbol argentino ya se había hecho sentir en la previa, cuando el club se bajó de la conferencia de prensa organizada por la Liga Profesional.