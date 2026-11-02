DeportesFútbol

Los audios del VAR del Superclásico: qué se dijo en las expulsiones de Martínez Quarta y Montiel

La AFA difundió los diálogos entre el árbitro y el VAR en las dos rojas a River. Desde Núñez, Otamendi y Ponzio cuestionaron el arbitraje.

PLANCHA. Gonzalo Montiel le pega desde atrás a Lautaro Blanco, en la jugada que le costó la roja directa.
PLANCHA. Gonzalo Montiel le pega desde atrás a Lautaro Blanco, en la jugada que le costó la roja directa.
Por Redacción Deportes Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • La AFA publicó los audios del VAR sobre las expulsiones de Martínez Quarta y Montiel en la derrota de River 1-0 ante Boca en la Bombonera tras cometer faltas decisivas.
  • El árbitro Nicolás Ramírez corrigió la roja a Martínez Quarta vía monitor por cortar una ocasión de gol, y expulsó a Montiel por una plancha violenta sobre Lautaro Blanco.
  • El fallo desató duras críticas de Otamendi y Ponzio por supuesta disparidad de criterios, agudizando la tensión entre el club de Núñez y las autoridades del fútbol argentino.
Resumen generado con IA

La AFA publicó los audios del VAR de las dos expulsiones que sufrió River en el Superclásico que Boca ganó 1-0 en la Bombonera. Los diálogos muestran cómo el árbitro Nicolás Ramírez y el equipo del VAR, encabezado por Silvio Trucco, resolvieron las rojas a Lucas Martínez Quarta, a los 7 minutos, y a Gonzalo Montiel, en el segundo tiempo.

La primera jugada fue la sujeción de Martínez Quarta sobre Miguel Merentiel, que buscaba quedar mano a mano con el arquero. En la cancha, Ramírez la había considerado una “acción de juego”, pero desde la cabina lo llamaron. “Posible falta. La falta la tengo y el balón va hacia él”, le explicó Trucco. “Te invito a un OFR por posible tarjeta roja”, le propuso, en referencia a la revisión en el monitor.

Frente a la pantalla, el árbitro reconoció que no había visto la infracción. “Eso es lo que no observo en campo de juego. No veo los brazos del defensor”, admitió. “Primero de todo, te voy a mostrar la infracción. Hay una sujeción con los dos brazos”, le respondió Trucco. Después de ver las imágenes, Ramírez cambió su decisión. “Observo que el defensor comete una infracción sujetando al delantero en una clara oportunidad manifiesta de gol”, dijo antes de mostrar la roja.

La roja a Montiel

En la segunda expulsión, a los 34 minutos del complemento, en la cabina no hubo dudas. La jugada fue una patada desde atrás de Montiel sobre Lautaro Blanco. “Nico, para mí es perfecta la roja. Va a buscar el tobillo”, le dijo el asistente de VAR Gastón Suárez. De fondo se escucha a Ramírez: “Es una plancha clara al tobillo”. Trucco pidió ver “el punto de contacto y la torsión” y evaluó la acción con “impetuosidad alta, fuerza alta, intensidad alta”.

En River, la bronca apuntó contra el criterio arbitral. Nicolás Otamendi comparó las jugadas de los dos equipos. “Hoy fue claro que no se midió con la misma vara en diferentes jugadas, con amarillas y rojas, y fuimos condicionados”, disparó el capitán. “No se midió con la misma vara la doble amarilla de Paredes, la falta de Blanco fue amarilla y la de Cachete fue roja directa”, agregó, en alusión a Montiel. Además, reclamó un penal sobre Maximiliano Meza que, según él, “no fue ni siquiera analizado”.

El entrenador Leonardo Ponzio también cuestionó el uso de la tecnología. “Vuelve a reiterarse que el VAR interfiere en muchos casos, siempre en contra nuestro, y en otros casos no interfiere en esa decisión del árbitro”, afirmó. “Sería bueno que se entiendan entre ellos y que, si van a participar, que sea en conjunto”, pidió. El malestar de River con la conducción del fútbol argentino ya se había hecho sentir en la previa, cuando el club se bajó de la conferencia de prensa organizada por la Liga Profesional.

Temas Leonardo PonzioClub Atlético River PlateClub Atlético Boca JuniorsRodolfo ArruabarrenaSuperclásicoArgentinaGonzalo MontielEstadio Alberto J Armando
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La bandera amarilla, la sanción y el punto en la superlicencia: el fin de semana agriculce de Colapinto en México
1

La bandera amarilla, la sanción y el punto en la superlicencia: el fin de semana agriculce de Colapinto en México

Todo lo que dejó el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat
2

Todo lo que dejó el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

El puente más importante de San Miguel de Tucumán tiene sólo ocho metros de ancho y dos carriles
3

El puente más importante de San Miguel de Tucumán tiene sólo ocho metros de ancho y dos carriles

Recuerdos fotográficos: 1937. La confitería París “cede al soplo de la civilización”
4

Recuerdos fotográficos: 1937. La confitería París “cede al soplo de la civilización”

San Martín se quedó afuera de todo y enfrenta otro problema: cómo financiar la reconstrucción
5

San Martín se quedó afuera de todo y enfrenta otro problema: cómo financiar la reconstrucción

Ranking notas premium
La política, en “off”; la muerte, en dosis
1

La política, en “off”; la muerte, en dosis

El puente más importante de San Miguel de Tucumán tiene sólo ocho metros de ancho y dos carriles
2

El puente más importante de San Miguel de Tucumán tiene sólo ocho metros de ancho y dos carriles

Entre alertas opositoras, el PE destina más de $10.000 millones a prevenir las inundaciones
3

Entre alertas opositoras, el PE destina más de $10.000 millones a prevenir las inundaciones

Recuerdos fotográficos: 1937. La confitería París “cede al soplo de la civilización”
4

Recuerdos fotográficos: 1937. La confitería París “cede al soplo de la civilización”

Camino del Perú: las obras generan expectativas y los vecinos suman otros reclamos
5

Camino del Perú: las obras generan expectativas y los vecinos suman otros reclamos

Más Noticias
Qué es la superlicencia de la Fórmula 1 y por qué Colapinto ya suma cinco puntos de sanción

Qué es la superlicencia de la Fórmula 1 y por qué Colapinto ya suma cinco puntos de sanción

Cuándo corre Colapinto en el GP de Brasil: horarios, cronograma y dónde verlo en vivo

Cuándo corre Colapinto en el GP de Brasil: horarios, cronograma y dónde verlo en vivo

Atlético Tucumán-Argentinos: horario, TV y qué necesita el “Decano” para soñar con los playoffs

Atlético Tucumán-Argentinos: horario, TV y qué necesita el “Decano” para soñar con los playoffs

La bandera amarilla, la sanción y el punto en la superlicencia: el fin de semana agriculce de Colapinto en México

La bandera amarilla, la sanción y el punto en la superlicencia: el fin de semana agriculce de Colapinto en México

Buscamos despertar en cada tucumano la esperanza de que nunca está solo: el balance de la Carrera Sanar

"Buscamos despertar en cada tucumano la esperanza de que nunca está solo": el balance de la Carrera Sanar

Carrera Sanar: la propuesta que reunió a familias, niños y mascotas en el Parque 9 de Julio

Carrera Sanar: la propuesta que reunió a familias, niños y mascotas en el Parque 9 de Julio

Qué pasó con Colapinto en el GP de la Ciudad de México: de la zona de puntos a la sanción en horas

Qué pasó con Colapinto en el GP de la Ciudad de México: de la zona de puntos a la sanción en horas

Todo lo que dejó el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Todo lo que dejó el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Comentarios