Un tucumano fue convocado para representar a Argentina en los Juegos Olímpicos de la Juventud

Resumen para apurados
- El tucumano Juan Bautista Maris fue convocado a la Selección argentina de rugby seven para disputar los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 y buscar retener el título.
- El plantel de 12 juveniles fue seleccionado tras varias concentraciones. Argentina defenderá la medalla de oro obtenida con puntaje ideal en la edición de Buenos Aires 2018.
- El certamen servirá de base formativa para consolidar a las futuras figuras de Los Pumas 7's y ampliar el recambio dentro de la estructura nacional del rugby.
El rugby tucumano tendrá representación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Juan Bautista Maris, jugador de Tucumán Rugby, fue incluido entre los 12 convocados del Seven Masculino Juvenil que representará a Argentina en la competencia.
La cita olímpica se desarrollará en Dakar, Senegal, del 31 de octubre al 13 de noviembre, mientras que el torneo de rugby seven se disputará específicamente entre el 1° y el 3 de noviembre.
Argentina integrará el Grupo B junto con Francia, Japón y Samoa y llegará con un antecedente importante: es el campeón defensor de la disciplina.
La última edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud se disputó en Buenos Aires en 2018. En aquella oportunidad, el seleccionado dirigido por Lucas Borges consiguió la medalla de oro con puntaje ideal y derrotó 24-14 a Francia en la final.
Aquel plantel contó con jugadores que posteriormente continuaron creciendo dentro de la estructura argentina, entre ellos Juan Martín González, Lucio Cinti, Ignacio Mendy, Bautista Pedemonte y Marcos Moneta.
Un plantel pensado para el futuro
Augusto Gómez Alustiza, head coach del Seven Masculino Juvenil, explicó que el proceso incluyó diferentes concentraciones para observar jugadores provenientes de todo el país.
“Se hizo difícil elegir a los 12 jugadores que nos van a representar en los Juegos. Muchos, con condiciones y méritos, han quedado afuera de la lista, pero siguen en nuestro radar”, señaló.
El entrenador destacó que buscaron conformar un equipo equilibrado, con jugadores capaces de aportar juego aéreo, velocidad, manejo con el pie y organización.
También remarcó que el resultado deportivo no será el único objetivo. “Trabajamos para darles herramientas, pero siendo conscientes de que este torneo es el comienzo de sus recorridos en selección nacional”, explicó.
En la misma línea, Santiago Gómez Cora, head coach de Los Pumas 7’s, destacó la importancia de ampliar la base de jugadores y comenzar su formación desde edades tempranas.
El plantel estará integrado por Santiago Abbondati, Federico Anderson, Ramón Benedit, Gonzalo Cairo, Joaquín Cocomarola, Benjamín Fossati, Tomás Galetti, Federico Kantz, Felipe Ledesma, Juan Bautista Maris, Santiago Martos Rodríguez y Joaquín Zapiola.
Para Maris será una oportunidad de representar a Tucumán Rugby y al rugby provincial en una competencia internacional en la que Argentina intentará defender el oro conseguido ocho años atrás en Buenos Aires.