Alimentos ricos en fibra: un aliado contra el dolor de rodilla y la artrosis

Una investigación reciente sugiere que una dieta rica en fibra podría ser clave para aliviar el dolor de rodilla y reducir el riesgo de osteoartritis. El estudio, publicado en "Annals of the Rheumatic Diseases", encontró que las personas con mayor consumo de fibra presentaban un riesgo significativamente menor de desarrollar osteoartritis sintomática de rodilla.
Más allá de las rodillas, este tipo de alimentación ofrece beneficios adicionales, como la reducción de la presión arterial, el control del peso, la disminución de la inflamación y una mejor regulación de la glucosa en sangre.
¿Cómo ayuda la fibra y dónde encontrarla?
Aunque no existe una cura para la artrosis, una dieta rica en fibra podría ser una estrategia efectiva para mitigar sus síntomas. La fibra contribuye a un mejor control del peso, un factor crucial, ya que el sobrepeso ejerce presión adicional sobre las articulaciones y favorece la inflamación, acelerando el deterioro del cartílago.
¿Cuál es la dieta recomendada?
El análisis de los datos muestra que comer más fibra se asocia con un menor riesgo de dolor de rodilla por osteoartritis. En comparación con los que consumieron menos fibra, 25% de los participantes, los que consumieron más fibra, 25% de los participantes, mostraron un riesgo un 30% menor de este trastorno.
“Los hallazgos de dos estudios longitudinales mostraron consistentemente que una mayor ingesta total de fibra se relacionaba con un menor riesgo de osteoartritis de rodilla sintomática, mientras que la relación con el incidente radiográfico de osteoartritis no estaba clara”, concluyen.
Sin embargo, es necesario aclarar esta investigación fue observacional. Por lo tanto, no se pueden establecer conclusiones concretas sobre la causa y efecto.
Cuáles son los alimentos con un alto contenido de fibra
Según información de Mayo Clinic, algunos de los alimentos que se podrían incluir para añadir más fibra en la dieta son los siguientes:
- Frutas: frambuesas, peras, manzanas, bananas, naranjas y frutillas.
- Verduras: brócoli, coles de Bruselas, coliflor y zanahoria.
- Granos: arroz integral, avena, fideos integrales, quinoa, pan integral y pan de centeno.
- Legumbres, nueces y semillas: arvejas, lentejas, porotos negros, semillas de chía, almendras, pistachos y semillas de girasol.
Mayo Clinic advierte que el consumo excesivo de fibra podría causar gases intestinales, hinchazón abdominal y calambres.
Es esencial recordar que se debe consultar con un profesional de la salud antes de añadir nuevos ingredientes a la dieta y, en caso de presentar síntomas adversos o reacciones alérgicas, visitar un centro médico cercano.