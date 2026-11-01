"Oración del remanso" y lágrimas: el emotivo homenaje que tuvo "Rolo" Díaz en la fiesta del Coprovi

Los acordes de "Oración del remanso" (Jorge Fandermole) empezaron a sonar y el murmullo se apagó. Fue el inicio del homenaje a un personaje admirado y querido en el mundo vitivinícola de los Valles Calchaquíes. Hubo lágrimas de emoción, abrazos entre los principales actores del vino de esta región del país y los aplausos de los presentes acompañaron respetuosamente. Cristina Díaz y Edgar Díaz, los hermanos de "Rolo", recibieron una botella gigante de vino con un mensaje de los técnicos que forman parte de Coprovi: "Que en cada copa perdure tu espíritu y en cada brindis tu recuerdo".