Empleados bancarios acordaron un aumento de salario y un bono de más de $2,2 millones

Resumen para apurados
- La Asociación Bancaria acordó en Argentina un alza del 1,9% para septiembre y un bono de $2,2 millones por su día, con el fin de contrarrestar la inflación del período.
- El incremento sigue la inflación mensual y fija el sueldo básico inicial en $2,6 millones. La suma por el Día del Bancario deberá liquidarse antes del 6 de noviembre.
- Con una suba acumulada del 23,6%, las partes pactaron reanudar la paritaria en enero para seguir ajustando haberes según el índice inflacionario del sector.
Los empleados bancarios del país volverán a tener un aumento con el próximo salario. La Asociación Bancaria acordó un incremento con los representantes de las cámaras patronales para el noveno mes del año. El entendimiento significa una suma del 1,9% que alcanzará a todos los trabajadores y a todos los conceptos que se perciben, tanto los remunerativos como los no remunerativos y los adicionales previstos.
El lineamiento que sigue la Asociación Bancaria para debatir los incrementos salariales toma como punto de partida los datos inflacionarios de cada mes. Así es como septiembre terminó con casi un 2% de aumento. El mismo mecanismo se aplicará para el décimo mes del año y para los que restan.
Salario básico de los empleados bancarios
Un trabajador que recién inicia su carrera en el sector bancario tendrá un sueldo de $2.552.560,34. Además, se abonará el concepto por Participación en las Ganancias, equivalente a $73.786,55. El total a percibir será de $2.626.346,89.
Además, se informó que los trabajadores del sector financiero deberán recibir una compensación en concepto de bono por el Día del Bancario. El monto mínimo a abonarse será de $2.275.519,25. También se fijó el viernes 6 de noviembre como fecha límite para hacer el depósito de este concepto.
Las partes se comprometieron a continuar la negociación paritaria en la segunda quincena de enero, por lo que el próximo encuentro se dará a partir del 15 de enero de 2027. De este modo, la Asociación Bancaria busca que sus trabajadores continúen salvaguardando su poder adquisitivo. El sector lleva un aumento acumulado del 23,6% en lo que va de 2026.
Evolución de los salarios
Según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), los salarios del sector privado de agosto se incrementaron en promedio un 1,3% real respecto a los indicadores generales de julio. Los salarios formales tuvieron una mejora, aunque con gran diferencia entre unas actividades y otras. En paralelo, los principales convenios aumentaron un 0,9%. Aunque en una medida mucho menor, sigue siendo una prueba de la mejora del poder de compra.
El SIPA también reflejó el balance de la evolución salarial desde noviembre de 2023, fecha en que inició la gestión de Javier Milei: el salario promedio del sector privado registrado es de un 1,2%, pero los principales convenios de trabajadores mostraron una pérdida real del 6,9%.
Los sectores que mejores aumentos tuvieron durante la gestión actual fueron los de entidades deportivas, actividad gráfica, gastronomía y hoteles y farmacias, con aumentos de entre el 11% y el 15%.