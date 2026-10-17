Empleados bancarios acordaron un aumento de salario y un bono de más de $2,2 millones

Los empleados bancarios del país volverán a tener un aumento con el próximo salario. La Asociación Bancaria acordó un incremento con los representantes de las cámaras patronales para el noveno mes del año. El entendimiento significa una suma del 1,9% que alcanzará a todos los trabajadores y a todos los conceptos que se perciben, tanto los remunerativos como los no remunerativos y los adicionales previstos.