"Buscamos despertar en cada tucumano la esperanza de que nunca está solo": el balance de la Carrera Sanar

Según detalló, la actividad arrancó a las 9. En el lugar de la concentración había un sector de escucha, a cargo de una pastoral de la Iglesia cuya tarea es escuchar a la gente y acompañarla en un proceso, ya sea que se sienta sola o tenga algún problema. “Fue muy bueno porque muchas personas -ligadas a la fe o no- pudieron aprovechar como primera iniciativa y comentarle algo a alguien, a esas personas que estaban dispuestas a escuchar”, valoró.