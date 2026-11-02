"Buscamos despertar en cada tucumano la esperanza de que nunca está solo": el balance de la Carrera Sanar

Resumen para apurados
- Unas 550 personas participaron ayer en el Parque 9 de Julio de Tucumán de la Carrera Sanar, organizada por jóvenes de Fasta para concientizar sobre la salud mental y adicciones.
- La prueba superó los 300 inscriptos previstos y sumó circuitos de 3 y 5 km, carpas de contención pastoral y asesoramiento psicológico gratuito del municipio y hospitales.
- Los organizadores buscan instalar esta jornada sin fines de lucro en el calendario anual tucumano para derribar tabúes sociales y ya proyectan la cuarta edición del evento.
“Buscamos despertar en cada tucumano la esperanza de que nunca está solo”. Así lo subrayó Daniel Díaz Miranda, uno de los organizadores de la Carrera Sanar, cuya tercera edición se disputó durante la mañana de ayer.
La propuesta, que nació hace tres años a partir de un grupo de jóvenes de Fasta, vincula la actividad física con la prevención de las adicciones, el bienestar integral y la salud mental, y esta vez se disputó en el Parque 9 de Julio, con recorridos de 3 y de 5 kilómetros.
Díaz calificó la jornada como muy bonita y muy emotiva, y explicó que la convocatoria superó cualquier previsión. Esperaban alrededor de 300 corredores: en 2024, la primera vez, habían sido 50; en la segunda edición, 140, y la meta ahora era duplicar esa cifra. “Pero de repente la gente se copó, hubo muchas instituciones que nos acompañaron y terminamos siendo alrededor de 550 participantes”, aseguró.
Según detalló, la actividad arrancó a las 9. En el lugar de la concentración había un sector de escucha, a cargo de una pastoral de la Iglesia cuya tarea es escuchar a la gente y acompañarla en un proceso, ya sea que se sienta sola o tenga algún problema. “Fue muy bueno porque muchas personas -ligadas a la fe o no- pudieron aprovechar como primera iniciativa y comentarle algo a alguien, a esas personas que estaban dispuestas a escuchar”, valoró.
Díaz agregó que la Municipalidad de San Miguel de Tucumán acompañó con un equipo de psicólogos que ofreció consultas gratuitas, y que otra carpa reunió a distintos centros y fundaciones, donde los presentes podían conocer las entidades a las que recurrir ante una situación difícil.
A las 10 se largó la competencia. Participaron deportistas competitivos del medio tucumano que apoyaban la iniciativa, pero Díaz puso el acento en otro público. “Sobre todo destaco las familias, mucha gente en familia; el adulto más grande que participó tiene 87 años, y el más chico, un niño de 6”, remarcó.
Celebró que muchas personas se acercaron a agradecer. “Muchas historias de vida, mucha gente que se acercaba y te agradecía por esta causa. Nunca nos imaginamos la dimensión o el alcance que podría tener esta iniciativa”, señaló.
Díaz agregó que personal del hospital Obarrio también participó de la iniciativa. “Tuvimos una relación con la institución; ellos hicieron parte de la terapia, recomendaron a los chicos que se sumen”, explicó.
Precisó que si bien hubo competencia, con premiación por categorías y podios, lo central estuvo en otra parte. “Lo más importante era esta consigna de poder sanar mediante el deporte: por un lado, el cuerpo, algo esencial para nuestra vida; pero detrás de eso, la mente, el corazón y el alma”, sintetizó.
Realidad
A su criterio, buena parte del respaldo de la gente se explica porque la salud mental es una realidad que se vive día a día, y recordó que hace dos años que preparan la carrera. “Es muy emotivo, pero también muy duro; las historias de vida de las personas, las propias, de algún amigo, o de algún conocido”, reconoció. En su opinión, el tema excede lo individual. “La salud mental es una problemática social; diría que de las más grandes que tenemos como sociedad”, subrayó.
En ese sentido, Díaz explicó que la carrera busca generar conciencia, sacar tabúes y animar a la comunidad a poner el tema en agenda, y que la idea es que esta actividad se convierta en una parte de la agenda anual.
Subrayó, además, que se trata de una actividad sin fines de lucro. “Todos los chicos son voluntarios que dejaron su tiempo, e incluso plata, para que esto se pueda llevar a cabo; gente, instituciones y sponsors nos acompañaron por la causa”, explicó. Con la mirada en el futuro, dijo que el grupo se tomará un breve descanso, pero que ya piensan en la próxima edición: “Empezamos a soñar lo que será el año que viene”.