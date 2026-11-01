La base que no alcanza: el empate de San Martín contra Colegiales expuso las deudas para 2027

Resumen para apurados
- San Martín empató 0 a 0 ante Colegiales este domingo en La Ciudadela y quedó fuera del Reducido por su falta de eficacia en la Primera Nacional.
- El equipo tucumano finalizó décimo en su zona y quedó fuera de la pelea por el ascenso por primera vez desde 2019, tras una campaña con 14 empates y poco volumen ofensivo.
- Con Alejandro Orfila ratificado como técnico para 2027, el club deberá incorporar refuerzos de jerarquía y renovar su plantel para volver a competir por el ascenso a Primera.
Cuesta encontrar una imagen más precisa del año de San Martín que la que dejó este domingo La Ciudadela. Un equipo con la pelota y sin ideas para lastimar, y un rival que celebró en una cancha ajena. El 0 a 0 contra Colegiales no le cambió nada al “Santo” en la tabla, pero dijo mucho sobre lo que fue 2026: una temporada que se pensó para pelear arriba y acabó con el equipo mirando desde afuera cómo otro se metía en el Reducido.
La tribuna lo entendió antes que nadie. Fue más a presenciar que a reclamar, como quien cumple con un trámite. Ni el humo de colores ni las bengalas del segundo tiempo, en plena “Semana Sanmartiniana” por los 117 años del club, alcanzaron para disimular el vacío. El enojo apareció recién sobre el final, cuando ya no quedaba nada por ver.
El problema de fondo
Más allá del resultado, el partido dejó una conclusión incómoda. El “11” fue, prácticamente, el mismo que Alejandro Orfila utilizó durante todo su ciclo, con la excepción del arco, donde Juan Jaime, de 28 años y formado en el club, tuvo su debut oficial. Es también el que la dirigencia pretende sostener para 2027. “Estamos convencidos de que, manteniendo la base actual del plantel, con incorporaciones a la altura de nuestra historia y con los chicos del club, lograremos los objetivos propuestos”, había dicho Oscar Mirkin en la conferencia del viernes.
El domingo, sin embargo, esa base mostró los mismos límites de siempre. Tuvo la pelota, pero no supo qué hacer con ella. Lo poco que generó nació de los centros de Bruno Cabrera, el que más intentó salirse del libreto: Álvaro Veliez no llegó a conectar uno a los 27 minutos, y el arquero Emilio Di Fulvio le sacó otro de la cabeza a Ezequiel Parnisari a los 41’. Colegiales, que se conformaba con el empate, apenas inquietó con un remate lejano de Rodrigo Monserrat. En el complemento, Di Fulvio respondió otra vez, y el resto fue una sucesión de pases laterales que no cambiaron la historia.
Los números no mienten
Décimo en su zona, 47 puntos, 14 empates contra 11 triunfos y apenas 39 goles en 36 partidos. No es una mala racha: es un patrón. San Martín igualó más de lo que ganó y convirtió poco más de un gol por partido. Con esos registros, quedarse sin Reducido por primera vez desde el descenso de Primera, en 2019, no fue una sorpresa, sino una consecuencia.
En el camino hubo un cambio de entrenador en junio y un director deportivo desvinculado. Demasiados volantazos para un año que necesitaba rumbo.
Señales desde el banco
Sin Orfila, que cumplió la fecha de suspensión por su expulsión en Quilmes, el equipo quedó a cargo de sus ayudantes, Jonathan Botinelli y Guillermo Almada. En el arco, Jaime, de regreso en julio tras una lesión de ligamentos, tuvo una tarde tranquila. Desde el banco llegaron las otras novedades: debutaron Martiniano Altamiranda, Santiago Chávez y Tadeo Polli, y volvió a sumar minutos Juan Bautista Valdez. Son nombres para seguir, pero sería injusto cargar sobre ellos lo que el plantel no pudo resolver en todo el año.
La ausencia de Darío Sand y Matías “Caco” García, que no seguirán en 2027, también fue una señal. La renovación ya empezó, aunque 10 salidas no son, por sí solas, un proyecto.
Lo que se viene
El desafío es otro. San Martín necesita jerarquía, gol y carácter, y deberá salir fuerte al mercado de pases para conseguirlos. La dirigencia ratificó a Orfila hasta fines de 2027 y analiza sumar un director deportivo. El DT pretende un rol central en el armado. Por primera vez desde su llegada tendrá una pretemporada propia y la posibilidad de construir un plantel a su medida. También tendrá menos margen.
Colegiales se fue festejando. San Martín, con la frustración, el enojo y la decepción de un año que terminó antes de tiempo. La pregunta que quedó flotando en La Ciudadela es simple, y la respuesta deberá llegar antes de que vuelva a rodar la pelota: ¿alcanza con lo que hay?