La base que no alcanza: el empate de San Martín contra Colegiales expuso las deudas para 2027

El domingo, sin embargo, esa base mostró los mismos límites de siempre. Tuvo la pelota, pero no supo qué hacer con ella. Lo poco que generó nació de los centros de Bruno Cabrera, el que más intentó salirse del libreto: Álvaro Veliez no llegó a conectar uno a los 27 minutos, y el arquero Emilio Di Fulvio le sacó otro de la cabeza a Ezequiel Parnisari a los 41’. Colegiales, que se conformaba con el empate, apenas inquietó con un remate lejano de Rodrigo Monserrat. En el complemento, Di Fulvio respondió otra vez, y el resto fue una sucesión de pases laterales que no cambiaron la historia.