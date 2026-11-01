Martínez Quarta y Montiel, expulsados en el Superclásico: los gestos a los hinchas de Boca

Lucas Martínez Quarta estuvo apenas unos minutos en la cancha en el Superclásico de este domingo en La Bombonera, pero dejó una de las imágenes de la tarde. El defensor de River fue expulsado en el arranque del primer tiempo y, mientras se iba al vestuario, les dedicó un gesto a los hinchas de Boca. Con los dedos marcó un 3 y un 1, en referencia a la final de la Copa Libertadores 2018 que el “Millonario” ganó en Madrid.