Morena Beltrán fue amenazada de muerte por hinchas en el estadio de Estudiantes y lanzó un duro descargo: “No se puede trabajar así”

Resumen para apurados
- Morena Beltrán fue amenazada e insultada por hinchas de Estudiantes en el estadio UNO durante el partido ante Instituto, en medio del enojo local por fallos arbitrales.
- A los 22 minutos del encuentro, un grupo fue a la cabina de prensa para agredirla verbalmente, lo que obligó a interrumpir la transmisión de ESPN Premium por falta de garantías.
- El episodio reavivó la preocupación por la inseguridad de los cronistas en las canchas y la creciente hostilidad en el fútbol argentino ante polémicas arbitrales.
La periodista deportiva Morena Beltrán sufrió un grave episodio de agresión e intimidación verbal por parte de un grupo de hinchas de Estudiantes de La Plata durante la transmisión del partido frente a Instituto de Córdoba. El hecho ocurrió a los 22 minutos del primer tiempo en el estadio UNO, cuando los simpatizantes locales, manifestando su disconformidad con el arbitraje de Hernán Mastrángelo, se agruparon frente al sector de prensa para insultar y amenazar de muerte a la comentarista y al relator Juan Pablo Marrón.
El ataque obligó a pausar los comentarios al aire y expuso nuevamente la falta de garantías para el ejercicio del periodismo en los estadios.
“Me hablaron de que me iban a matar”: el tenso momento que vivió Morena Beltrán al aire y el descargo posterior
La tensión en la tribuna se desató tras una infracción de Ezequiel Piovi sancionada únicamente con tarjeta amarilla, lo que provocó inmediatos reclamos en la cancha y encendió las protestas del público. En pleno relato por la señal ESPN Premium, Beltrán debió frenar su intervención para marcar un límite frente a los agravios que ingresaban al micrófono: “Perdón si se metió algo en el micrófono. La falta de respeto no es tolerable. Todo bien con la gente que tenga sus críticas con el arbitraje, pero las faltas de respeto no son tolerables”.
A medida que los insultos escalaban, la comunicadora manifestó su angustia por la hostilidad del entorno: “¿Cómo si tuviera algo que ver? Gente grande, padres de familia... No se puede entender. No se puede trabajar de esta manera”.
Debido a la falta de garantías, Beltrán debió ausentarse de los comentarios durante varios minutos. Por su parte, Marrón respaldó a su compañera al señalar la irracionalidad de la agresión y recordar que desde la transmisión también se habían remarcado los fallos arbitrales.
"Morena BeltrÃ¡n": Por lo que sucediÃ³ durante la transmisiÃ³n del partido de Estudiantes contra Instituto https://t.co/8FhBI4KUKp— Â¿Por quÃ© es tendencia? (@porquetendencia) November 1, 2026
Una vez finalizado el encuentro, que terminó 3-3 tras una remontada de Estudiantes que caía 0-3 y jugaba con diez hombres por la expulsión de Santiago Núñez, la periodista publicó una serie de videos en redes sociales para relatar la gravedad de lo vivido. Beltrán detalló que varios simpatizantes se encolumnaron en la puerta de la cabina al grito de “Hablá, la concha de tu madre” y amenazas explícitas sobre su integridad física.
Si bien aclaró que algunos simpatizantes se acercaron más tarde a pedirle disculpas, remarcó la tristeza que le genera intentar hacer periodismo desde un lugar ético en un contexto donde “nada alcanza en el fútbol argentino”.
El grave episodio aconteció en un marco de alta tensión en la cancha de La Plata, donde la disconformidad del público coincidió con los recurrentes cuestionamientos que la dirigencia encabezada por Juan Sebastián Verón sostiene contra la conducción de la AFA de Claudio Tapia sobre la organización de los torneos y los arbitrajes. Sin embargo, la propia periodista diferenció el descontento de la tribuna del acoso directo a los trabajadores de prensa, haciendo un llamado a reflexionar sobre la falta de límites y el impacto que esta violencia masiva provoca en las personas.