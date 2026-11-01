Morena Beltrán fue amenazada de muerte por hinchas en el estadio de Estudiantes y lanzó un duro descargo: “No se puede trabajar así”

El grave episodio aconteció en un marco de alta tensión en la cancha de La Plata, donde la disconformidad del público coincidió con los recurrentes cuestionamientos que la dirigencia encabezada por Juan Sebastián Verón sostiene contra la conducción de la AFA de Claudio Tapia sobre la organización de los torneos y los arbitrajes. Sin embargo, la propia periodista diferenció el descontento de la tribuna del acoso directo a los trabajadores de prensa, haciendo un llamado a reflexionar sobre la falta de límites y el impacto que esta violencia masiva provoca en las personas.