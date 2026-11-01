Jonas Brothers llegaron a Roblox: estrenaron una canción en Steal an Egg y lanzaron misiones para millones de jugadores
El trío pop rock sumó una parada virtual a su gira internacional con una experiencia en vivo dentro del videojuego Steal an Egg. Los hermanos Kevin, Joe y Nick Jonas ofrecieron misiones de rescate con premios exclusivos y presentaron en primicia el sencillo Rather You Be Lonely.
Resumen para apurados
- Los Jonas Brothers dieron un recital en Roblox el 31 de octubre para estrenar su tema "Rather You Be Lonely" e intentar romper un récord Guinness como parte de su gira mundial.
- El show se realizó en el juego Steal an Egg mediante un minijuego de rescate interactivo que ofreció ítems exclusivos a los usuarios de la plataforma.
- Esta iniciativa consolida al metaverso y a los videojuegos como plataformas clave de entretenimiento masivo para conectar a artistas globales con audiencias jóvenes.
La banda estadounidense de pop rock Jonas Brothers dio un salto estratégico hacia el universo del gaming al presentar un recital virtual en vivo dentro de la plataforma Roblox. El espectáculo, titulado "Steal an Egg Presents: Jonas Brothers LIVE!", se celebró el pasado 31 de octubre en el marco de las festividades de Halloween. La presentación funcionó como una parada virtual oficial dentro de su gira internacional The Burning Up Tour All Over Again.
Para llevar a cabo la transmisión, el trío eligió el mapa de simulación Steal an Egg ("Roba un huevo"), una de las experiencias de mayor circulación dentro de Roblox donde los usuarios exploran mapas, roban huevos exóticos y entrenan a sus personajes. Este entorno digital acumula cerca de 10.000 millones de visitas acumuladas. En ese escenario, Kevin, Joe y Nick Jonas conectaron su base tradicional de seguidores con una audiencia global de millones de jugadores conectados en simultáneo.
Además de repasar sus éxitos musicales en un escenario diseñado especialmente para la ocasión, los músicos sorprendieron a la comunidad al aprovechar el espacio virtual para estrenar en primicia su nuevo sencillo titulado Rather You Be Lonely. La propuesta combinó la interpretación musical en directo con el lanzamiento de material inédito dentro de un entorno completamente interactivo.
Misiones interactivas, premios digitales y la búsqueda del Récord Guinness
El evento no se limitó a una presentación musical pasiva, sino que integró un minijuego temático centrado en una misión de rescate junto a los tres integrantes de la agrupación. Aquellos participantes que completaron el desafío con éxito pudieron desbloquear recompensas exclusivas por tiempo limitado en la tienda del videojuego. Entre los objetos virtuales distribuidos figuraron una guitarra gratuita y una mascota de dragón de tres cabezas.
Con esta iniciativa de acceso libre y gratuito para el público, el grupo buscó romper el récord mundial Guinness al concierto digital más masivo dentro de un videojuego. Con más de 20 millones de álbumes vendidos a lo largo de su carrera profesional, el trío volvió a demostrar su capacidad para adaptarse a las nuevas dinámicas de la industria musical.
Del escenario a los mundos virtuales: el metaverso como espacio de consumo masivo
El desembarco de los Jonas Brothers en Roblox evidencia cómo las experiencias inmersivas están ampliando sus fronteras más allá del juego tradicional para consolidarse como escenarios de entretenimiento masivo. En estas plataformas, la gamificación permite a los artistas interactuar de forma directa con audiencias jóvenes, combinando la música con mecánicas de participación activa.
Este fenómeno se enmarca en una tendencia global donde diversos sectores adoptan la realidad inmersiva para conectar con sus públicos. Mientras la industria musical traslada sus espectáculos a espacios virtuales masivos, otros ámbitos (como la educación universitaria en derecho para simulaciones judiciales o la promoción turística municipal) comienzan a explorar entornos inmersivos para la formación profesional y el turismo sustentable.