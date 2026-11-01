Jonas Brothers llegaron a Roblox: estrenaron una canción en Steal an Egg y lanzaron misiones para millones de jugadores

Para llevar a cabo la transmisión, el trío eligió el mapa de simulación Steal an Egg ("Roba un huevo"), una de las experiencias de mayor circulación dentro de Roblox donde los usuarios exploran mapas, roban huevos exóticos y entrenan a sus personajes. Este entorno digital acumula cerca de 10.000 millones de visitas acumuladas. En ese escenario, Kevin, Joe y Nick Jonas conectaron su base tradicional de seguidores con una audiencia global de millones de jugadores conectados en simultáneo.