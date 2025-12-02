Secciones
Guerreras K-Pop, Roblox y Nintendo Switch 2 dominaron los contenidos más vistos en YouTube durante 2025

Los videojuegos, el K-pop y las tendencias juveniles marcaron el año en la plataforma. Parte del contenido sobre Roblox se centró en la seguridad infantil.

Hace 3 Hs

YouTube cerrará 2025 consolidando una tendencia clara: los videojuegos y la cultura pop juvenil dominaron el consumo de videos a nivel global. Según el informe anual de tendencias de la plataforma, Roblox, la Nintendo Switch 2 y el fenómeno musical de Guerreras K-Pop se ubicaron entre los contenidos con mayor número de visualizaciones e interacciones del año.

Los contenidos más vistos en YouTube durante 2025: Roblox y Nintendo Switch 2 lideraron el universo gamer


El gaming fue nuevamente uno de los ejes de mayor crecimiento.

Roblox, especialmente a través de experiencias creadas por la comunidad como Grow A Garden, Dandy’s World y Steal A Brainrot, generó millones de visitas y consolidó a una nueva camada de creadores dedicados al diseño de mundos digitales dentro de la plataforma.

En paralelo, el lanzamiento global de la Nintendo Switch 2 desató un boom de reviews, unboxings, tutoriales y comparativas. Este auge acompañó las ventas: Nintendo superó los 10 millones de unidades vendidas hasta septiembre de 2025, lo que incrementó la producción de contenido relacionado con la consola.

Anime, series y cultura pop: los otros gigantes del año

El análisis del informe también destaca al anime y a las series como motores clave de visualización.

Blue Lock, centrado en el fútbol, continuó en ascenso, mientras que Squid Game volvió a generar una ola de análisis, teorías y reels editados.

Guerreras K-Pop: el fenómeno musical que arrasó en YouTube

El contenido musical siguió siendo un pilar de YouTube, pero el mayor impacto llegó de la mano de KPop Demon Hunters (Guerreras K-Pop). La película, exitosa en Netflix, se trasladó al ecosistema digital con:

Clips oficiales

Reacciones

Challenges de baile

Análisis de la banda sonora

Su soundtrack, interpretado por artistas de K-pop, se metió en playlists globales y generó nuevas dinámicas entre fandoms más allá de Corea.

También crecieron los llamados “addictive soundtracks” vinculados al anime y los videojuegos, con canciones que alcanzaron decenas de millones de visualizaciones. Coreografías inspiradas en openings y covers multilingües reforzaron el consumo transmedia entre música e imagen.

Estados Unidos: videojuegos y seguridad infantil en foco

El mercado estadounidense marcó muchas de las tendencias globales. Allí, los contenidos más vistos fueron:

Nintendo Switch 2

Roblox

Anime y cultura pop japonesa

Juguetes coleccionables, como Labubu

Sin embargo, también hubo espacio para el debate social.

El crecimiento explosivo de Roblox como plataforma utilizada por millones de menores generó preocupación por la seguridad infantil. Videos dedicados a analizar riesgos, protección de datos y prevención de acoso digital aumentaron su presencia en los rankings.

México: Roblox, fútbol, nostalgia y música regional

En México, aunque Roblox lideró ampliamente las búsquedas, el comportamiento fue distinto al global. También se destacaron:

Contenidos sobre El Chavo del 8

Actualizaciones del Mundial de Clubes de la FIFA

El fenómeno Incredibox Sprunki

Tendencias como Brainrot

En el terreno musical, las canciones más escuchadas del año fueron:

Tito Double P – Tattoo

Xavi y Manuel Turizo – En Privado

Gabito Ballesteros x Tito Double P – 7 Días

Entre los creadores, Ricky Limón se posicionó como el más relevante del país.

Un año marcado por los jóvenes

La conclusión del informe es clara: los jóvenes moldean las tendencias globales de YouTube. Entre videojuegos, K-pop, anime y contenido multiplataforma, 2025 fue un año donde las propuestas interactivas y la cultura digital definieron qué se vio, qué se compartió y qué se volvió viral.

