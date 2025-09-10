Como Carlo Acutis: estos son los cuatro pasos para ser santo, según la Iglesia Católica

Posteriormente, el Papa convoca una Sesión del Consistorio Ordinario Público para informar a los Cardenales sobre los resultados y establecer la fecha de la canonización. Finalmente, el Papa preside la Ceremonia de Canonización, que normalmente se lleva a cabo en la Basílica o en la Plaza de San Pedro, o en el país de origen del beato si el Santo Padre se encuentra de viaje. Canonizar significa declarar que una persona es digna de culto universal, inscribe su nombre en la lista de los santos de la Iglesia, y asigna un día de fiesta para su veneración litúrgica por parte de toda la Iglesia, lo que constituye un acto solemne del magisterio pontificio que obliga a todos los católicos.