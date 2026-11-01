Opinión

¿Y si te apagan la campaña? La advertencia para Tucumán de un fallo contra Meta

¿Y si te apagan la campaña? La advertencia para Tucumán de un fallo contra Meta

Por Alejandro Urueña. Ética e inteligencia artificial (Ia). Founder & ceo clever hans diseño de arquitectura y soluciones en inteligencia artficial. magister en inteligencia artificial.

Por Redacción LA GACETA Hace 3 Hs

A un usuario le retiraban una publicación y debía reclamar para recuperarla. A otro, incluido en una lista especial, podían dejársela visible mientras revisaban si correspondía eliminarla. Los dos estaban en la misma plataforma, pero no recibían el mismo trato. Esa diferencia fue advertida en 2022 por el Consejo Asesor de Contenido al analizar CrossCheck, el sistema de revisión adicional de Meta para determinadas cuentas. Se trataba de publicaciones inicialmente identificadas como infractoras, cuya revisión podía confirmar o corregir esa evaluación. El punto es simple: mientras una persona esperaba recuperar su publicación, otra podía seguir acumulando audiencia, aquí en un contexto dado el intervalo de tiempo es crucial. El problema señalado era la protección desigual y la falta de transparencia sobre quién accedía a ella. The Oversight Board

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Ese funcionamiento quedó recogido en la sentencia de Nuevo México, Estados Unidos. El tribunal describió un trato diferenciado para determinadas cuentas de socios comerciales, celebridades e influencers y lo contrapuso a las promesas de aplicar las mismas reglas a todos. Revisar mejor puede evitar errores; lo cuestionado fue la distancia entre la promesa pública y la práctica acreditada. Las declaraciones consideradas infractoras correspondían al período comprendido entre 2010 y 2021. New Mexico Courts. En 2023, el Consejo informó modificaciones en las listas de excepciones y recogió datos de Meta sobre revisiones más rápidas. Una decisión publicada en junio de 2026 vuelve a documentar la utilización de CrossCheck. The Oversight Board

El jurado determinó que Meta había cometido casi 44 millones de infracciones deliberadas a la ley estatal de protección del consumidor. El 21 de octubre de 2026, el juez Francis J. Mathew impuso una sanción civil de 25.000 millones de dólares. New Mexico Courts La condena no correspondió exclusivamente a CrossCheck: el caso, originado alrededor del escándalo de Cambridge Analytica, también comprendió afirmaciones engañosas sobre privacidad, acceso de terceros a datos personales y tratamiento de contenidos. Primero se estableció la responsabilidad y después se fijó su consecuencia económica. Departamento de Justicia de Nuevo México Meta anunció su intención de apelar. SEC La enseñanza es concreta: las afirmaciones públicas de una plataforma pueden contrastarse con sus prácticas y generar responsabilidad cuando resultan engañosas.

Pensemos ahora en un escenario hipotético de campaña en Tucumán. Si una publicación de un candidato se retirara inmediatamente y otra comparable, de una cuenta con revisión especial, permaneciera visible durante días, las oportunidades de comunicar podrían ser distintas aun bajo reglas aparentemente iguales. Una acusación podría seguir circulando mientras una respuesta espera revisión; un mensaje podría instalar un tema cuando el otro ya perdió su oportunidad. Sería como disputar un debate en el que a uno le apagan el micrófono mientras revisan sus palabras y al otro lo dejan hablando. Ese escenario podría desequilibrar la conversación pública, aunque no bastaría para demostrar que cambió al ganador. Tampoco permite afirmar que haya ocurrido en una campaña tucumana: para eso se necesitarían casos concretos y registros verificables. El antecedente permite advertir un riesgo.

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Por eso, en Tucumán deberíamos exigir algo más concreto que una declaración de neutralidad. Las plataformas tendrían que explicar qué reglas aplican, con qué criterios conceden revisiones especiales, cuánto duran y cómo se corrigen los errores, con registros que permitan un control independiente y resguarden los datos personales. Una diferencia de procedimiento debería tener una justificación comprobable, no depender de privilegios ocultos. Esa exigencia debería unir a todos los partidos de la provincia, más allá de a quién favorezca una decisión en cada momento. También debería llevarnos a conservar las notificaciones, los motivos y los tiempos de cada restricción, para que una sospecha pueda investigarse. Porque no alcanza con que podamos publicar: necesitamos saber bajo qué reglas se decide qué permanece visible y qué se retira.

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