¿Y si te apagan la campaña? La advertencia para Tucumán de un fallo contra Meta

Por eso, en Tucumán deberíamos exigir algo más concreto que una declaración de neutralidad. Las plataformas tendrían que explicar qué reglas aplican, con qué criterios conceden revisiones especiales, cuánto duran y cómo se corrigen los errores, con registros que permitan un control independiente y resguarden los datos personales. Una diferencia de procedimiento debería tener una justificación comprobable, no depender de privilegios ocultos. Esa exigencia debería unir a todos los partidos de la provincia, más allá de a quién favorezca una decisión en cada momento. También debería llevarnos a conservar las notificaciones, los motivos y los tiempos de cada restricción, para que una sospecha pueda investigarse. Porque no alcanza con que podamos publicar: necesitamos saber bajo qué reglas se decide qué permanece visible y qué se retira.