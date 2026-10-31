Truman Capote aplastó a sus rivales y marcó un récord en la "Polla de Potrillos"

De punta a punta, sin darle ninguna posibilidad a sus adversarios y con una superioridad que asombró a todos. Truman Capote protagonizó una actuación descomunal en el tradicional clásico “Polla de Potrillos”, una de las competencias más importantes de la jornada turfística que se desarrolló en el hipódromo tucumano. El hijo de Nicholas no solamente consiguió una victoria contundente, sino que también dejó su nombre grabado en los registros de la pista al establecer un nuevo récord para los 1.500 metros.