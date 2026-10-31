Truman Capote aplastó a sus rivales y marcó un récord en la "Polla de Potrillos"

Resumen para apurados
- El potrillo Truman Capote ganó por 16 cuerpos la Polla de Potrillos en el hipódromo de Tucumán y batió el récord de los 1.500 metros con José Vizcarra.
- Conducido de punta a punta, el caballo del stud María Isabel sumó su tercer triunfo consecutivo y superó por un quinto de segundo la plusmarca previa de Storm Chuck.
- Tras superar problemas de conducta, el ejemplar se consolidó como el mejor potrillo de tres años de la región y proyecta competir en los grandes clásicos venideros.
De punta a punta, sin darle ninguna posibilidad a sus adversarios y con una superioridad que asombró a todos. Truman Capote protagonizó una actuación descomunal en el tradicional clásico “Polla de Potrillos”, una de las competencias más importantes de la jornada turfística que se desarrolló en el hipódromo tucumano. El hijo de Nicholas no solamente consiguió una victoria contundente, sino que también dejó su nombre grabado en los registros de la pista al establecer un nuevo récord para los 1.500 metros.
Conducido con mucha confianza por José Alfredo Vizcarra, el defensor de la caballeriza “María Isabel” derrotó por 16 cuerpos al santiagueño Get Closer. Saint Nich, a tres cuartos de cuerpo del escolta, completó el podio de una competencia que tuvo un único protagonista. Truman Capote detuvo el cronómetro en 1’28”3/5 y mejoró por un quinto de segundo la marca que Storm Chuck había establecido el 24 de agosto de 2025.
“Este potrillo está para cosas mayores”, fue la primera frase que pronunció Vizcarra después de bajarse del ganador. No era para menos. El jockey, que viene de conquistar las últimas siete estadísticas de jinetes y es el cómodo líder de la actual temporada, disfrutó de una victoria que difícilmente olvidará.
Truman Capote se adueñó de la vanguardia apenas se abrieron los partidores y desde ese momento comenzó a construir su espectáculo. Siempre se mostró firme y con una facilidad llamativa al frente del pelotón. Detrás suyo, sus adversarios intentaban mantenerse en carrera, pero la diferencia de fuerzas empezó a quedar expuesta mucho antes del ingreso a la recta final.
“Siempre vino muy cómodo. Prácticamente no hizo falta que lo exigiera. En el palo de los 1.000 metros, los otros ejemplares venían exigidos y no lo podían seguir. Ahí me di cuenta de que mi potrillo no iba a perder”, explicó Vizcarra, quien tuvo la tranquilidad de administrar las energías de su conducido.
Get Closer fue el único que intentó salir en su búsqueda, aunque el esfuerzo terminó siendo insuficiente. Al llegar al poste de los 600 metros, Truman Capote comenzó a estirar todavía más las diferencias. Su jockey ni siquiera necesitó recurrir a todos sus recursos para advertir que la carrera estaba prácticamente definida.
“Antes de ingresar a la recta final empezó a acelerar solo, sin que lo buscara. Y cuando ingresó a la recta final parecía que recién largaba. Ganó con una solvencia tremenda. Este es un caballo muy serio, de los mejores que llegué a montar”, destacó el experimentado jinete.
El triunfo también tuvo un significado especial por la evolución que mostró el potrillo. El nieto materno de Hurricane Cat consiguió su tercera victoria consecutiva y dejó definitivamente atrás la irregularidad que había exhibido durante la primera parte de su campaña.
“Era un potrillo de mal genio, que no se dejaba entrenar. Por eso no rendía como corresponde. Ahora se hizo más maduro. En los entrenamientos andaba una barbaridad y yo sabía que no iba a perder. En las carreras las fijas no existen, pero si no tenía ningún inconveniente, sabía que Truman Capote iba a ganar de la forma que lo hizo”, reveló Vizcarra.
El ejemplar, que es entrenado por Juan Francisco Jiménez, confirmó así su enorme potencial y ratificó por qué fue consagrado como el mejor ejemplar de tres años de la región. La “Polla de Potrillos” encontró en Truman Capote a un ganador de excepción: aplastó a sus rivales, quebró un récord que llevaba más de un año vigente y dejó la sensación de que todavía tiene mucho para ofrecer.