Video: Pergolini criticó a Luciano Pereyra por el tema que le cantará al Papa y el músico salió al cruce
Durante una entrevista, Pergolini puso en duda que una de las canciones del artista fuera apropiada para interpretar frente al papa León XIV. El cantante no se quedó callado y protagonizó un divertido intercambio con el conductor.
Resumen para apurados
- En una entrevista, Mario Pergolini cuestionó con humor las canciones románticas que Luciano Pereyra planea cantar ante el Papa en su próxima visita a Argentina.
- El cruce se dio en tono jocoso al analizar las letras. Como antecedente, Pereyra recordó cuando le cantó «Solo le pido a Dios» a Juan Pablo II en el Vaticano.
- Crece la expectativa sobre la selección final de temas que el artista interpretará en este evento de alta trascendencia pública ante el líder de la Iglesia católica.
Luciano Pereyra se prepara para protagonizar un momento especial con la próxima visita del papa León XIV a la Argentina. El cantante adelantó que tendrá la posibilidad de interpretar entre tres y cuatro canciones frente al sumo pontífice y recordó una experiencia similar que vivió años atrás, cuando tuvo la oportunidad de encontrarse con Juan Pablo II.
El músico habló sobre el tema durante una entrevista con Mario Pergolini, en la que también protagonizó un divertido intercambio con el conductor sobre las letras de sus canciones y cuáles serían apropiadas para interpretar frente al Papa. La conversación incluyó bromas, referencias religiosas y una particular discusión sobre el significado de algunos versos románticos.
Qué canciones podría cantar Luciano Pereyra frente al papa León XIV
Durante la charla, Pereyra contó que tendrá margen para interpretar entre tres y cuatro temas durante su presentación ante el papa León XIV.
La posibilidad despertó la curiosidad de Mario Pergolini, quien comenzó a analizar algunas de las letras del repertorio del artista para determinar cuáles podrían sonar adecuadas frente al líder de la Iglesia católica.
En tono humorístico, el conductor tomó uno de los últimos éxitos del cantante y comenzó a recitar sus versos. La letra hablaba de una persona que extraña a alguien, atraviesa una situación de angustia y le pide a Dios que esa persona regrese.
Pergolini consideró que, al menos en una primera lectura, algunas frases podían interpretarse como una búsqueda de fe o una petición de ayuda espiritual.
Pereyra siguió el juego y respondió con ironía a las observaciones del conductor. Cuando Pergolini cuestionó el verso «Tu ausencia no me deja respirar», el músico defendió la composición y lanzó: «¿Cómo que no? ¿Te vas a enojar por una canción?».
El intercambio provocó risas en el estudio y continuó con otra discusión sobre los versos románticos del tema, especialmente una referencia a los besos y su significado.
El recuerdo de Luciano Pereyra cuando cantó frente a Juan Pablo II
Más allá del intercambio humorístico con Pergolini, el cantante también recordó que ya tuvo una experiencia de este tipo ante un pontífice.
En aquella oportunidad, cuando se encontró con Juan Pablo II, eligió interpretar «Solo le pido a Dios», la emblemática canción de León Gieco.
La elección de ese tema, con un mensaje vinculado con la paz y los deseos de un mundo mejor, quedó como un recuerdo especial para el artista.
Ahora, ante la posibilidad de presentarse frente a León XIV, Pereyra tendrá que seleccionar entre tres y cuatro canciones, una decisión que despierta expectativas por el significado de la ocasión.
La divertida discusión de Mario Pergolini y Luciano Pereyra por las letras de sus canciones
Uno de los momentos más entretenidos de la entrevista ocurrió cuando Pergolini intentó encontrar interpretaciones religiosas en las canciones románticas de Pereyra.
El conductor analizó distintos fragmentos y hasta cuestionó si determinadas expresiones podían resultar demasiado comprometedoras para una presentación ante el Papa.
El músico, por su parte, respondió con ocurrencias y defendió el sentido de sus letras. Cuando Pergolini puso en duda la referencia a un beso en la boca, Pereyra le preguntó si acaso él daba los besos con la mano.
La intervención de Evelyn Botto sumó otro giro a la conversación, al sugerir que el beso podía estar dirigido a la frente. El cantante coincidió con esa interpretación y recordó que él mismo había besado la mano de una persona.