Seguridad

El escalofriante mensaje del hombre que asesinó a toda su familia en Merlo

Eyvind Soihit Meza, de 44 años, había publicado en Facebook videos y fotografías en los que practicaba tiro. En uno de los intercambios dejó una frase que ahora es observada por los investigadores.

LA FAMILIA COMPLETA. Encontraron muertos a cinco integrantes de una familia en Merlo: investigan si el padre los mató y luego se quitó la vida.
LA FAMILIA COMPLETA. Encontraron muertos a cinco integrantes de una familia en Merlo: investigan si el padre los mató y luego se quitó la vida.
Por Redacción Seguridad Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia investiga a un hombre que este viernes habría asesinado a su pareja y a sus tres hijos antes de suicidarse en una vivienda de Merlo, Buenos Aires.
  • Semanas antes del hecho, el sospechoso publicó videos practicando tiro con el arma hallada junto a su cuerpo y comentó que había que 'estar siempre preparados'.
  • La UFI N° 8 de Morón aguarda los resultados de las autopsias y pericias balísticas para reconstruir la secuencia final y esclarecer el presunto hecho familiar.
Resumen generado con IA

Un comentario publicado en Facebook el 6 de octubre volvió a cobrar relevancia después del hallazgo de cinco integrantes de una familia sin vida en una vivienda de Mariano Acosta, partido bonaerense de Merlo. Eyvind Soihit Meza, el hombre investigado por el crimen, había compartido un video en el que se lo veía practicando tiro. Ante el elogio de un contacto, respondió: “Gracias amigo, hay que practicar y siempre estar preparados. Abrazo grande”.

El intercambio comenzó cuando otra persona le escribió: “Hola Eyvind! Buenos tiros amigo!”. La respuesta del hombre, de 44 años y nacionalidad venezolana, se conoció después del hallazgo ocurrido este viernes por la tarde. Los investigadores buscan establecer si Meza asesinó a su pareja y a los tres hijos de ambos y después se quitó la vida.

EN REDES. Eyvind Soihit Meza, de 44 años, había publicado en Facebook videos y fotografías en los que practicaba tiro. EN REDES. Eyvind Soihit Meza, de 44 años, había publicado en Facebook videos y fotografías en los que practicaba tiro.

De Venezuela a la Argentina: la historia de Eyvind Meza

La historia del hombre había comenzado mucho antes del episodio que conmocionó a Merlo. Más de una década atrás llegó solo a la Argentina, con pocas pertenencias y la intención de construir una nueva vida.

En octubre de 2017 participó de un grupo de Facebook integrado por venezolanos que vivían en Buenos Aires. Allí respondió la consulta de un compatriota que evaluaba emigrar y contó cómo habían sido sus primeros pasos en el país.

Según relató, al llegar se alojó en una habitación compartida de un hostal de San Telmo y consiguió trabajo en comercios chinos. Mientras buscaba mejores oportunidades, cuidaba sus gastos y se alimentaba con productos económicos, como arroz y pastas.

Con el tiempo logró establecerse y reunirse con su familia. “Ya tengo a toda mi familia acá, mi esposa y mis tres hijos”, había escrito en aquella publicación. También alentó a otro venezolano que quería instalarse en el país: “No dejes que te digan que no se puede. Cree en ti, brother”.

Las publicaciones sobre armas que ahora analiza la investigación

En las semanas previas al hallazgo de los cinco cuerpos, Meza había compartido en Facebook distintas imágenes relacionadas con armas de fuego. En algunas aparecía posando con pistolas y en otras mostraba prácticas de tiro.

Uno de esos posteos incluyó el intercambio en el que escribió que había que practicar y estar siempre preparados. Además, había publicado fotografías de una pistola Sarsilmaz SAR 9, calibre 9 milímetros, el mismo modelo que los investigadores encontraron junto a su cuerpo en la vivienda familiar.

La principal hipótesis de la investigación sostiene que habría utilizado esa arma para matar a su pareja, Evelyn Carolina Rivero Mejías, de 41 años, y a los tres hijos de ambos, de 10, 12 y 14 años, antes de quitarse la vida.

La causa está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 de Morón. Las autopsias y las pericias sobre el arma serán claves para establecer cómo ocurrieron las muertes y reconstruir la secuencia de los hechos.

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