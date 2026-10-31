El escalofriante mensaje del hombre que asesinó a toda su familia en Merlo

Un comentario publicado en Facebook el 6 de octubre volvió a cobrar relevancia después del hallazgo de cinco integrantes de una familia sin vida en una vivienda de Mariano Acosta, partido bonaerense de Merlo. Eyvind Soihit Meza, el hombre investigado por el crimen, había compartido un video en el que se lo veía practicando tiro. Ante el elogio de un contacto, respondió: “Gracias amigo, hay que practicar y siempre estar preparados. Abrazo grande”.