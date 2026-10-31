La furia de Emilia Mernes por las críticas a su nueva canción Bodypainting: "Andá a leer un libro"

Resumen para apurados
- En el canal OLGA, Emilia Mernes defendió su nuevo tema 'Bodypainting' ante críticas por letras superficiales, sugiriendo a los detractores leer libros si buscan profundidad.
- La cantante denunció un doble estándar hacia las artistas mujeres en la música y reveló la ansiedad y medicación que requirió en el pasado para afrontar la exposición pública.
- Sus declaraciones reabren el debate en la industria sobre la exigencia a las cantantes pop femeninas y reivindican el valor de la música enfocada puramente en el entretenimiento.
Tras cumplir 30 años y presentar su nuevo tema Bodypainting, Emilia Mernes recibió cuestionamientos por el contenido de la letra y por el tipo de composiciones que suele elegir para su repertorio. Frente a las críticas, defendió su propuesta musical y dejó en claro que no todas las canciones tienen que transmitir un mensaje profundo.
Durante una entrevista en el programa Sería Increíble, de OLGA, la artista también habló sobre la exposición mediática, la repercusión de sus declaraciones y las diferencias que observa entre el trato que reciben las mujeres y los hombres dentro de la industria musical.
Qué dijo Emilia Mernes sobre las críticas a su nueva canción Bodypainting
El estreno de Bodypainting generó entusiasmo entre los seguidores de Emilia, pero también abrió un debate sobre el contenido de sus letras. Algunos usuarios cuestionaron que la artista abordara nuevamente temáticas vinculadas con la diversión y la sensualidad, y la calificaron de superficial.
Al referirse a las repercusiones, Mernes expresó su malestar por los cuestionamientos y señaló que existe una mirada desigual sobre las mujeres que forman parte de la escena musical argentina.
"Siento que se nos pega por cualquier cosa", sostuvo la cantante al comparar las críticas que reciben las artistas femeninas con las que enfrentan sus colegas hombres.
Sobre los comentarios que aparecieron después del lanzamiento, explicó que, mientras sus fanáticos celebraban la canción, otros usuarios cuestionaban el contenido de la composición.
Su respuesta fue directa: "Pero, bueno. Si querés leer algo más profundo, andá a leer un libro. ¿Me entendés? Esta canción es para bailar, divertirse y pasarla bien. Es para disfrutar".
Además, defendió la diversidad de propuestas musicales y remarcó que no todas las producciones tienen que transmitir un mensaje elaborado o invitar a una reflexión.
"No todo tiene que ser tan profundo ni tener un significado. Hay un montón de artistas y música para eso. De todos los colores. Yo los invito a disfrutar. Al que le guste bien y al que no, está todo bien", concluyó.
Emilia Mernes habló sobre la exposición mediática y las críticas en las redes
Durante su participación en OLGA, la cantante también reflexionó sobre las consecuencias de la exposición pública y la manera en que se interpretan sus declaraciones en entrevistas y apariciones mediáticas.
En ese sentido, reconoció que suele estar pendiente de la posibilidad de que alguna de sus respuestas sea recortada o difundida fuera de contexto. "Siempre siento que en cualquier momento me pueden sacar de contexto, porque es algo que funciona", explicó.
Sin embargo, aclaró que intenta no tomarse esas situaciones como algo personal. Para Emilia, este tipo de prácticas forma parte de la dinámica actual de los medios y las redes sociales, aunque considera que las mujeres reciben un nivel de cuestionamiento mayor. "Es algo que hacen con todos y sobre todo, con nosotras. Para mí, un poquito de más", señaló.
La ansiedad que Emilia Mernes llegó a sentir antes de las entrevistas
La artista también recordó que hubo una etapa de su carrera en la que la exposición mediática le resultaba especialmente difícil de manejar.
Según contó, afrontar entrevistas como parte de la promoción de sus canciones le provocaba ansiedad y nerviosismo. La situación llegó a tal punto que, en aquella época, recurrió a medicamentos para sobrellevar esos momentos.
Su testimonio permitió conocer otra dimensión de la popularidad: detrás de los lanzamientos, las giras y las presentaciones, también existe una exigencia constante de exposición pública.
Con Bodypainting como nuevo lanzamiento y una carrera consolidada dentro del pop argentino, Emilia volvió a poner sobre la mesa una discusión sobre las expectativas que recaen sobre las artistas y la libertad de hacer música con distintos propósitos, incluso cuando el único objetivo de una canción es bailar y divertirse.