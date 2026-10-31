Brote de meningitis en Mendoza: dos personas fallecieron y se investigan las causas

Qué es la meningitis y cuál es su gravedad

La meningitis es la inflamación del tejido delgado que rodea al cerebro y la médula espinal, llamada meninge. La más común es la meningitis viral, que ocurre cuando un virus penetra al organismo mediante la nariz o la boca y se traslada al cerebro. Otro tipo es la meningitis bacteriana, que puede ser mortal y suele iniciar con síntomas similares a la gripe, pero puede causar ataques, lesiones cerebrales o sordera, según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.