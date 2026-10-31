Brote de meningitis en Mendoza: dos personas fallecieron y se investigan las causas

Resumen para apurados
- Dos pacientes murieron en Mendoza tras contraer meningitis por una bacteria en un quirófano, lo que llevó al Ministerio de Salud a clausurar el área e investigar las causas.
- Cuatro operados dieron positivo a la bacteria Serratia marcescens. Las autoridades inspeccionan las instalaciones, anestésicos y materiales usados durante las intervenciones.
- Las cirugías continuarán suspendidas mientras dure la investigación epidemiológica e instan a pacientes recién operados a consultar ante fiebre o síntomas neurológicos.
El Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza dispuso el cierre preventivo de los quirófanos de un hospital público luego de que se registrara un brote de meningitis. Cuatro pacientes analizados dieron positivo a la presencia de la bacteria Serratia marcescens, que afecta principalmente a personas hospitalizadas o con defensas bajas. Dos de estos pacientes fallecieron.
El miércoles 21 fue el día en que la cartera de salud de la provincia detectó el brote de meningitis en el hospital privado de Mendoza. Los casos no fueron identificados allí, sino en el Hospital Central, donde fueron atendidos pacientes que previamente habían atravesado una intervención quirúrgica en el centro de salud mencionado anteriormente.
Protocolos de seguridad por el brote de meningitis
Ante la identificación de los casos, el jueves 22 se desplegó un operativo del que participaron la Dirección de Epidemiología, el área de Infraestructura y Habilitaciones y la Dirección de Farmacia, según informó el portal de comunicación oficial de Mendoza. Como primera medida se dispuso la suspensión de las operaciones en el establecimiento hasta que se dé fin a la investigación.
Mientras tanto, las autoridades sanitarias continúan investigando las circunstancias en que fallecieron los dos pacientes y cuál fue el modo de contagio. Se tomaron muestras para estudios de laboratorio y se inspeccionaron las instalaciones del hospital. También se tomarán medidas con protocolos especiales para investigar la manipulación de anestésicos, antisépticos y materiales utilizados.
El Ministerio también advirtió que solo quienes hayan tenido una intervención quirúrgica deberán atender a sus síntomas. Se deberá hacer una consulta médica en caso de tener síntomas neurológicos como alteraciones del estado de conciencia, vómitos, dolor de cabeza, fiebre alta o rigidez de nuca.
Qué es la meningitis y cuál es su gravedad
La meningitis es la inflamación del tejido delgado que rodea al cerebro y la médula espinal, llamada meninge. La más común es la meningitis viral, que ocurre cuando un virus penetra al organismo mediante la nariz o la boca y se traslada al cerebro. Otro tipo es la meningitis bacteriana, que puede ser mortal y suele iniciar con síntomas similares a la gripe, pero puede causar ataques, lesiones cerebrales o sordera, según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.
En niños mayores de 2 años y adultos, puede causar fiebre alta repentina, rigidez de cuello, dolor de cabeza intenso, náuseas, vómitos, confusión o dificultad para concentrarse, convulsiones, somnolencia y dificultad para despertarse, sensibilidad a la luz, falta de apetito o deseo de beber y erupción cutánea.
Es frecuente que la causa de la meningitis sea una infección de oído, de los senos paranasales o una fractura en el cráneo. Es poco frecuente que sea causada por procedimientos quirúrgicos, como en el caso de Mendoza.