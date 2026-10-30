Unos 50 gremios denunciarán a Luis Caputo por fondos adeudados a las obras sociales

Por qué los gremios reclaman $688.000 millones

Según el planteo elaborado por los asesores legales de los sindicatos, el monto reclamado se divide en dos partidas. La primera corresponde a $288.000 millones del Fondo Solidario de Redistribución. Se trata de remanentes de una partida presupuestaria de $148.000 millones aprobada en 2023 para atender prestaciones críticas, entre ellas las vinculadas con discapacidad. De acuerdo con la información difundida por los gremios, esos fondos no fueron ejecutados en su totalidad y los montos crecieron luego de permanecer depositados en plazos fijos en el Banco Nación.