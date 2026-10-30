El difícil presente de "Bam Bam" Morais: trabaja como chofer tras el incendio de su casa
Tras ganar Gran Hermano en 2007, “Bam Bam” sorprendió a una pasajera que lo reconoció mientras trabajaba como conductor de una aplicación. El ex participante le contó a la joven cómo el incendio de su vivienda modificó su presente laboral.
Resumen para apurados
- Esteban Morais, ganador de Gran Hermano 2007, trabaja como chofer de aplicación tras sufrir el incendio de su casa, según reveló una pasajera durante un viaje en Buenos Aires.
- El exconcursante fue reconocido en un trayecto a Nordelta. Ante las pérdidas por el siniestro, debió reorganizar su economía combinando el transporte de pasajeros con el trading.
- La difusión del caso expone la vulnerabilidad económica y la necesidad de reinvención laboral que enfrentan figuras mediáticas alejadas de la televisión ante eventos imprevistos.
Esteban “Bam Bam” Morais, quien alcanzó la popularidad tras ganar Gran Hermano Argentina en 2007, sorprendió a una pasajera que solicitó un viaje desde Martínez hasta Nordelta. Al subir al vehículo, la mujer descubrió que el conductor era el exparticipante del reality y decidió grabar parte del trayecto para compartir el inesperado encuentro en las redes sociales.
El video no tardó en generar repercusiones. Durante la conversación, la pasajera contó que Morais trabaja actualmente como chofer de una aplicación y realiza otras actividades para generar ingresos, luego de que un incendio destruyera parte de su vivienda el 13 de febrero de 2026.
La sorpresa de una pasajera al descubrir quién conducía el auto de aplicación
El encuentro ocurrió durante un viaje solicitado a través de una aplicación de transporte. La mujer reconoció inmediatamente al conductor y no pudo ocultar su asombro al comprobar que se trataba del ganador de Gran Hermano 2007. “¿Saben quién me está llevando en auto de aplicación? Bam Bam. No lo puedo creer”, comentó mientras registraba la situación con su celular.
Lejos de incomodarse, Morais reaccionó con una sonrisa y aceptó que la pasajera compartiera el encuentro en las redes sociales. En medio de la charla, ella le preguntó si podía contar lo que le había sucedido con su casa y él respondió afirmativamente.
Fue entonces cuando la mujer explicó que el exparticipante del reality había sufrido un incendio en su vivienda y que, a partir de ese episodio, debió reorganizar su economía y buscar nuevas alternativas laborales.
El incendio que cambió la vida de Bam Bam Morais
Durante el video, Morais confirmó que el siniestro ocurrió el 13 de febrero de 2026. Aunque no brindó precisiones sobre cómo se inició el fuego ni sobre la magnitud económica de las pérdidas, quedó expuesto que el episodio tuvo consecuencias en su vida cotidiana.
Entre las actividades que realiza actualmente se encuentra el trabajo como conductor de una aplicación de transporte. Además, según contó la pasajera durante la conversación, durante el día se dedica al trading, una actividad vinculada con la compraventa de activos financieros.
“¿Puedo contar que de día hacés trading?”, le preguntó la mujer. “Sí, sí, sí”, contestó Morais, quien también aclaró, entre risas, que sus actividades son legales.
La aparición del ex Gran Hermano al volante de un vehículo de transporte generó sorpresa entre los usuarios de las redes sociales, especialmente entre quienes lo recuerdan por su exposición televisiva.
Quién es Bam Bam Morais, el ganador de Gran Hermano 2007
Esteban “Bam Bam” Morais alcanzó la popularidad en 2007, cuando se consagró ganador de la quinta edición de Gran Hermano Argentina.
Su participación en el reality lo convirtió en uno de los rostros reconocidos de aquella temporada. Como ocurrió con otros exparticipantes del programa, su exposición se extendió más allá de la casa, con apariciones en ciclos televisivos, programas de espectáculos y eventos.
Con el paso de los años, Morais se volcó también a distintos emprendimientos comerciales y actividades alejadas de la pantalla chica.