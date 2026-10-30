El difícil presente de "Bam Bam" Morais: trabaja como chofer tras el incendio de su casa

La sorpresa de una pasajera al descubrir quién conducía el auto de aplicación

El encuentro ocurrió durante un viaje solicitado a través de una aplicación de transporte. La mujer reconoció inmediatamente al conductor y no pudo ocultar su asombro al comprobar que se trataba del ganador de Gran Hermano 2007. “¿Saben quién me está llevando en auto de aplicación? Bam Bam. No lo puedo creer”, comentó mientras registraba la situación con su celular.