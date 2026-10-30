Salta: llevaba más de 3 kilos de cocaína escondidos en un paquete de jabón en polvo
Gendarmes descubrieron el cargamento durante un control en la zona de Los Gomones, en la localidad fronteriza de Aguas Blancas. La droga estaba mezclada con jabón en polvo y café dentro de un envoltorio cerrado al vacío. El sospechoso, de nacionalidad boliviana, quedó detenido.
Resumen para apurados
- Gendarmería detuvo en Aguas Blancas, Salta, a un hombre boliviano que intentaba cruzar la frontera con más de tres kilos de cocaína ocultos en un paquete de jabón.
- La droga estaba mezclada con café y jabón dentro de un envase sellado al vacío en su mochila. Fue descubierta en un control rutinario de personas en la zona de Los Gomones.
- La Justicia Federal de Orán ordenó el decomiso de la droga y la detención del sospechoso, quien quedó imputado por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.
Un hombre de nacionalidad boliviana fue detenido en Aguas Blancas cuando intentaba cruzar la frontera con más de tres kilos de cocaína ocultos dentro de un paquete de jabón en polvo. El procedimiento fue realizado por efectivos de Gendarmería Nacional durante un control de personas y vehículos en un sector conocido como Los Gomones.
El sospechoso llevaba una mochila en la que transportaba el paquete, que llamó la atención de los uniformados por presentar irregularidades en su envoltorio. Al inspeccionarlo, los gendarmes advirtieron que estaba cerrado al vacío mediante un sistema de sellado gofrado, una técnica utilizada habitualmente para conservar alimentos.
Ante las sospechas, los efectivos abrieron el paquete y encontraron una sustancia granulada amarillenta mezclada con jabón en polvo y café. Las pruebas de campo Narcotest confirmaron que se trataba de cocaína: el pesaje arrojó un total de 3 kilos y 55 gramos.
Cómo descubrieron la cocaína en Aguas Blancas
El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Sección Reforzada Aguas Blancas, dependiente del Escuadrón Reforzado 20 Orán, con apoyo del personal del Destacamento Móvil 3.
Los uniformados realizaban controles en la zona de Los Gomones cuando detectaron al hombre, que llevaba una mochila y se disponía a salir del territorio argentino para ingresar a Bolivia.
Durante la inspección del equipaje encontraron el paquete de jabón en polvo con características inusuales. La modalidad de ocultamiento consistía en mezclar la sustancia con productos de uso cotidiano para intentar disimular su presencia.
Qué pasó con el detenido y la droga secuestrada
Tras confirmar la presencia de cocaína mediante las pruebas correspondientes, los efectivos dieron intervención a la Sede Fiscal Descentralizada de Orán.
La autoridad judicial dispuso la detención del ciudadano y el decomiso de los 3 kilos y 55 gramos de estupefaciente. También se secuestró un teléfono celular que llevaba el sospechoso.
El procedimiento quedó bajo intervención de la Justicia Federal, en el marco de una investigación por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.