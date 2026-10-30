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Se viene el Superclásico en La Bombonera: árbitro, formaciones y todo lo que se juegan Boca y River

El partido se jugará el domingo a las 15, con transmisión de ESPN Premium y TNT Sports. Boca lidera la tabla anual y River pelea por un lugar en la Copa Libertadores.

CLÁSICO. Boca y River se enfrentarán el domingo, a las 15, en La Bombonera.
CLÁSICO. Boca y River se enfrentarán el domingo, a las 15, en La Bombonera.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Boca y River disputarán el Superclásico este domingo a las 15 en La Bombonera por la fecha 15 del Clausura, buscando puntos clave en la tabla anual.
  • Ambos llegan tras ganar 1-0; Boca lidera la tabla acumulada y es finalista de la Sudamericana, mientras que el último cruce previo fue victoria xeneize.
  • El resultado será determinante para la clasificación de River a la Copa Libertadores y para que Boca afiance su dominio en la cima del campeonato local.
Resumen generado con IA

La cuenta regresiva ya empezó. Boca y River se enfrentarán el domingo, a las 15, en La Bombonera, en la edición 267 del Superclásico, por la fecha 15 del torneo Clausura. El partido será dirigido por Nicolás Ramírez, con Silvio Trucco en el VAR, y se verá por ESPN Premium y TNT Sports.

El “Xeneize” llega en su mejor momento. El equipo de Rodolfo Arruabarrena viene de vencer 1-0 a Independiente en Avellaneda, es segundo en la zona A y lidera la tabla anual con 57 puntos. Además, ya aseguró su lugar en los playoffs y jugará la final de la Copa Sudamericana.

River, en tanto, viene de ganarle 1-0 a Racing. El equipo de Leonardo Ponzio es sexto en la zona B y séptimo en la tabla anual, con 52 puntos, y busca un lugar en la próxima Copa Libertadores.

Los posibles equipos

Arruabarrena formaría con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel.

En River, Ponzio pondría a Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván; Ángel Correa, Thiago Almada; Sebastián Driussi. La presencia de Moreno, que salió lesionado ante Racing, es la gran duda.

En la historia, Boca suma 94 triunfos, River ganó 88 veces y hubo 84 empates. El último cruce fue el 19 de abril, por el Apertura, en el Monumental, y terminó 1-0 para el “Xeneize”, con un penal de Paredes.

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