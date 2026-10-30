Se viene el Superclásico en La Bombonera: árbitro, formaciones y todo lo que se juegan Boca y River

La cuenta regresiva ya empezó. Boca y River se enfrentarán el domingo, a las 15, en La Bombonera, en la edición 267 del Superclásico, por la fecha 15 del torneo Clausura. El partido será dirigido por Nicolás Ramírez, con Silvio Trucco en el VAR, y se verá por ESPN Premium y TNT Sports.