LG PlaySíntesis Play

Mirá "Síntesis Play", el noticiero del mediodía de LA GACETA

El noticiero de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 12 a 13.30, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

Por Redacción LA GACETA Hace 1 Hs

“Síntesis Play” es el informativo de los mediodías que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 12 a 13.30, por el Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.

El informativo cuanta con conducción de José Názaro, además de los móviles en vivo, desde diferentes puntos de la ciudad y la provincia. 

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow. Hablá con nosotros mandando un mensaje al 3814458710.

Temas LG Play TV PúblicaGACETA
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Una estatua de Maradona en el jardín: el homenaje que emociona en Yerba Buena
1

Una estatua de Maradona en el jardín: el homenaje que emociona en Yerba Buena

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: “El Militar” Sosa declaró para desvincular a Justina Gordillo de un video íntimo
2

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: “El Militar” Sosa declaró para desvincular a Justina Gordillo de un video íntimo

Rotonda, ensanche y un carril más en el semáforo: así es el plan para el Camino del Perú
3

Rotonda, ensanche y un carril más en el semáforo: así es el plan para el Camino del Perú

Recuerdos fotográficos: Café Colón: billares, “burreros”, y supuesta cuna del sándwich radical
4

Recuerdos fotográficos: Café Colón: billares, “burreros”, y supuesta cuna del sándwich radical

Nueve dedos y un desenlace en un domingo cualquiera
5

Nueve dedos y un desenlace en un domingo cualquiera

Ranking notas premium
Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿Sosa también es prisionero de sus contradicciones?
1

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿Sosa también es prisionero de sus contradicciones?

Rotonda, ensanche y un carril más en el semáforo: así es el plan para el Camino del Perú
2

Rotonda, ensanche y un carril más en el semáforo: así es el plan para el Camino del Perú

“Basta de dinastías en Famaillá”; “deben estar llenos, están en la Legislatura”; y cambios en la mesa de Concepción
3

“Basta de dinastías en Famaillá”; “deben estar llenos, están en la Legislatura”; y cambios en la mesa de Concepción

La Corte Suprema asumió la competencia para resolver la demanda de los abogados contra la reforma judicial
4

La Corte Suprema asumió la competencia para resolver la demanda de los abogados contra la reforma judicial

Recuerdos fotográficos: Café Colón: billares, “burreros”, y supuesta cuna del sándwich radical
5

Recuerdos fotográficos: Café Colón: billares, “burreros”, y supuesta cuna del sándwich radical

Más Noticias
Tucumán amaneció con una postal distinta: las Cumbres Calchaquíes se vistieron de blanco

Tucumán amaneció con una postal distinta: las Cumbres Calchaquíes se vistieron de blanco

Recuerdos fotográficos: Café Colón: billares, “burreros”, y supuesta cuna del sándwich radical

Recuerdos fotográficos: Café Colón: billares, “burreros”, y supuesta cuna del sándwich radical

La advertencia de Ludovica Squirru: qué signo deberá cambiar su actitud para evitar conflictos antes de fin de año

La advertencia de Ludovica Squirru: qué signo deberá cambiar su actitud para evitar conflictos antes de fin de año

Viernes con tormentas y fuertes vientos: rige una alerta amarilla en cuatro provincias

Viernes con tormentas y fuertes vientos: rige una alerta amarilla en cuatro provincias

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: “El Militar” Sosa declaró para desvincular a Justina Gordillo de un video íntimo

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: “El Militar” Sosa declaró para desvincular a Justina Gordillo de un video íntimo

El paro docente tuvo fuerte adhesión en Tucumán y exigió justicia por Nancy Godoy

El paro docente tuvo fuerte adhesión en Tucumán y exigió justicia por Nancy Godoy

Rotonda, ensanche y un carril más en el semáforo: así es el plan para el Camino del Perú

Rotonda, ensanche y un carril más en el semáforo: así es el plan para el Camino del Perú

Nueve dedos y un desenlace en un domingo cualquiera

Nueve dedos y un desenlace en un domingo cualquiera

Comentarios