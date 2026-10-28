Números de Oro de LA GACETA: ¡una lectora se llevó el incríble pozo de $12.000.000!

La emoción se hizo presente en una nueva edición de Números de Oro. Esta semana, una participante se convirtió en la ganadora del pozo acumulado de $12.000.000, llevándose el importante premio del clásico entretenimiento de LA GACETA.
Después de varias semanas de acumulación, una lectora logró completar su tarjeta y quedarse con los millones, renovando la alegría y el entusiasmo que cada viernes acompañan a miles de tucumanos que participan de esta propuesta.
Tras conocerse a la ganadora, el pozo vuelve a su monto inicial de $4.000.000 para el próximo sorteo. De esta manera, la expectativa se renueva y los lectores tendrán una nueva oportunidad de ganar un importante premio este viernes.
Además, los usuarios de Tarjeta Sol cuentan con un beneficio exclusivo: pueden retirar sus tarjetas selladas de 17.30 a 20.30 en la sede de La Rioja 265 y, si resultan ganadores, duplican automáticamente el monto del premio.
También continúa vigente el sorteo de los Números de la Suerte, que entrega órdenes de compra por $400.000 para utilizar en reconocidos comercios de Tucumán, como Zeramiko, Castillo, Hiper Colchonerías Yubrin y Sportsman.